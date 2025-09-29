超特急リョウガ＆シューヤ、2人のプライベートの様子を明かす 『メンズユニット』表紙に登場
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のリョウガとシューヤが、10月17日発売のエンタメ情報誌『メンズユニットVol.25』（秀麗出版刊）のW表紙を飾ることが発表され、29日にビジュアルが公開された。
【W表紙カット】挑戦的な表情！ぎゅっと集まる龍宮城
リョウガ＆シューヤは、24日にリリースした22ndシングル「NINE LIVES」の聴きどころを語っている。そのほか、2人のプライベートの様子や8号車（※ファンの総称）へのメッセージなど、大ボリュームのインタビューとなっている。
また同誌には、同グループのメンバーで俳優としても活動する草川拓弥も登場。カンテレ×FODドラマ『地獄は善意で出来ている』（10月16日スタート）の主演を務めることへの意気込みや役作りについて語っている。
なお、同誌はW表紙となっており、オルタナティブ歌謡舞踊集団・龍宮城も表紙を飾る。龍宮城は、DigitalEP「SHIBAI」（10月8日配信予定）の聴きどころやメンバーのトリセツなどを、1人ひとりにじっくりとインタビュー。メンバー同士の関係性にも迫っている。
