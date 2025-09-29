TUY

■台風20号(ブアローイ)

2025年9月29日15時50分発表

29日15時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    ラオス
中心位置    北緯19度10分 (19.2度)
東経103度50分 (103.8度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    992 hPa
中心付近の最大風速    23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (65 kt)
15m/s以上の強風域    東側 330 km (180 NM)
西側 165 km (90 NM)

30日03時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ラオス
予報円の中心    北緯20度40分 (20.7度)
東経101度30分 (101.5度)
進行方向、速さ    北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧    1002 hPa
予報円の半径    85 km (45 NM)

30日15時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ミャンマー
予報円の中心    北緯22度20分 (22.3度)
東経98度50分 (98.8度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    120 km (65 NM)
 

■今後の全国の天気

