【台風情報】あすには熱帯低気圧になるか...台風20号(ブアローイ)の勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速35メートル 今後の天気を画像で 気象庁
■台風20号(ブアローイ)
2025年9月29日15時50分発表
29日15時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 ラオス
中心位置 北緯19度10分 (19.2度)
東経103度50分 (103.8度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
15m/s以上の強風域 東側 330 km (180 NM)
西側 165 km (90 NM)
30日03時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ラオス
予報円の中心 北緯20度40分 (20.7度)
東経101度30分 (101.5度)
進行方向、速さ 北西 25 km/h (13 kt)
中心気圧 1002 hPa
予報円の半径 85 km (45 NM)
30日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ミャンマー
予報円の中心 北緯22度20分 (22.3度)
東経98度50分 (98.8度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 120 km (65 NM)
■今後の全国の天気
