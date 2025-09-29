2025年9月30日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月30日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
気分が暗くなりやすい日。夕食は家族や親友と食べて気分転換を。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
本に触れると幸運到来。小説やマンガ、雑誌、何でもOK！
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
誰とも気軽におしゃべりを。人あたりのよさで人気も上昇。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
派手な振る舞いに同性から敬遠されそう。今日は控え目がおすすめ。
8位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
ラッキーアイテムはクロスワード。すらすら解けてストレスも解消に。
7位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
人とはひと味違った自分を演出してみよう。新発見がありそう。
6位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
理想が大きく膨らみそう。今日なら周囲の共感も呼べるはず。
5位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
模様替えに幸運あり。カーテンを替えてみるのもおすすめ。
4位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
フラットな目を持とう。先入観の強さは失敗を招くかも。
3位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
マイペースこそ幸運のカギ。周囲の顔色をうかがうと運気はダウン。
2位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
魅力がアップし、あちこちから注目が。陽気な態度が◎。
1位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
大きな幸運に恵まれる日。好きなことにトライしてみて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)