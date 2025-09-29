リニア中央新幹線の工事が進む長野県飯田市や下伊那郡喬木村で28日、リニアの建設現場などを巡るウオーキングイベントが開かれました。



歩く人の背後にそびえ立つのは、建設中のリニア中央新幹線の高架橋。その高さは約30メートルです。



JR東海が開いた飯田市のJR元善光寺駅を起点とするウオーキングイベント。約10キロを歩くコースの中には、リニア中央新幹線の天竜川工区が含まれ、参加した約250人が普段は入ることのできない工事中の高架橋下などを巡りました。





飯田市からの参加者「びっくりした。こんなでっかいもの。遠くから見たら橋脚が建っているなくらいだったんですけど/だいぶできているな。うれしい」天竜川をまたぐ橋梁と喬木村内の高架橋を合わせた960メートルにおよぶ天竜川工区は、2021年に工事に着手。地下やトンネル内の走行が多いリニアにとって貴重な地上部分となることもあり、参加者は巨大の橋脚を写真に収めていました。飯島町からの参加者「南の方は高速交通網がないんでね。早く通ってほしいですね」静岡県からの参加者「静岡は見るところがないので。山奥すぎて行けないので。ここまでいったなら開通してきちんとちゃんとリニアが皆さんの役に立つようになってくれたらいいと思います」JR東海によりますと、天竜川工区の完成は2028年度末の予定で、リニア全体の開通時期は未定としています。