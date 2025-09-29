「手がタイプすぎる」イケメンバレー選手、出国前の私服ショットを公開！ 「相変わらず素敵なスタイル」
バレーボール日本代表の石川祐希選手は9月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。イタリアへ向け出国することを報告、私服姿を公開しました。
【写真】バレー・石川祐希がイタリアへ向け出国
ファンからは「いってらっしゃい！」「お気をつけて！」「さらなる活躍楽しみにしております」や「かっこかわいすぎるのよ」「手がタイプすぎる」「相変わらず素敵なスタイル」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】バレー・石川祐希がイタリアへ向け出国
「行ってきます また日本で」イタリア・セリエAのペルージャに所属している石川選手。「行ってきます また日本で」と出国することを報告し、私服姿のソロショットを公開しました。胸に刺しゅうの入った白いTシャツを着用しており、レザーのバッグを肩にかけています。
約3カ月の日本滞在6月26日には「イタリアでのシーズンを終えて、石川が帰国いたしました」と、マネジャーが投稿。約3カ月の日本滞在となりました。イタリアで更なる成長を遂げてくれることでしょう。
(文:堀井 ユウ)