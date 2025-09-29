タレントのマツコ・デラックス（52）が29日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。「金額を見て驚いた」過去の“事件”を明かした。

番組では岡山県玉野市が、市内のアパートの入居者から1カ月の水道料金と下水道使用料として本来は1980円のところを誤って算出した計438万54361円を徴収していたと発表したニュースを取り上げ、それに関連して「金額を見て驚いたがあるか」というお題でトークした。

「ある」と返答したマツコは「昔、ある方にプレゼントをしようと思って…で、そこのブランドのバッグがだいたい50〜60万円くらいだったんですよ。大きいやつで。今、冷静に考えると使っている革を見たらそれじゃ（50〜60万円）済まないのは分かるんですけど。値段を見ないで“あっ、カッコイイ”と思って50〜60万円のつもりでそれを店員さんに渡して、カードを渡して…（カードの領収書が）戻ってきたら300万だったの」と金額を見て驚いた過去を明かした。

スタジオで株式トレーダーでタレントの若林史江らが目を丸くして驚きの声を上げる中、「あれはマジでビックリした！」と笑ったマツコ。驚がくの値段のワケは「クロコダイルだったの。クロコダイルってピンキリなんだけど…聞いておけばよかったのよ店員さんに」と反省しつつ「でも、ノリで何も考えないで渡したら…軽自動車買えるじゃん！ってなって。あれが今までで一番ぶったまげました」と楽しそうに振り返った。

そのバッグは「恥ずかしくて」返品せず買い「ちゃんとあげた」と明かし、店では他のブランドの店員らが「ついにあのバッグ売れたわよ！」ってざわついていたと笑った。