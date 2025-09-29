「本当に感嘆した」星野源ライブで電子チケット不具合。ローチケの“謝罪と神対応”にSNSで称賛の声
2025年9月21日に京セラドーム大阪で開催されたシンガーソングライター星野源さんのライブで、電子チケットのシステムトラブルが発生。この件に関してローソンチケット（以下、ローチケ）の公式X（旧Twitter）で謝罪をした。
【実際の投稿】ローチケからの謝罪とお知らせ
続けて「復旧に向けて対応を進めておりますので、今しばらくお待ちください」とコメントした。
また、星野源さんのオフィシャル公式Xでも「『ローチケ電子チケットアプリ』TOP画面の新着情報にて、ご入場についてのご案内をお送りしておりますのでご確認いただきますよう、お願いいたします」とファンに情報を発信した。
その後、ライブは15分押しで開演。終演後にローチケ公式Xは「改めまして、ローチケ電子チケットのシステムトラブルにより、ご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございません」と来場者に謝罪した。
その上で「座席券をお受け取りできなかったお客様に関して、ご希望されるお客様は後日、座席券の配送を予定しております」と発表。「後日、ローソンチケットよりメールにてご案内をさせていただきますので、今しばらくお待ちください」とアナウンスした。
「あらゆる状況判断をして45分で成し遂げたスタッフ陣に本当に感嘆した」「オーディエンスの協力も必要な状態だったのに、15分押し程度で開演できたのすごい」「急なトラブルにも関わらず、丁寧な対応、ありがとうございます」「4万人を無事入場させたという事に感謝です！お疲れ様でした！」
などローチケの対応を称える声が相次いだ。
システムトラブルにもかかわらず、迅速な対応と誠意あるフォローが来場者から高く評価されたローチケの対応。運営の丁寧な対応は、今後のライブ運営においてモデルケースとなり得るかもしれない。
＜参考＞
ローチケ（ローソンチケット）公式X 2025年9月21日
ローチケ（ローソンチケット）公式X 2025年9月21日
星野源 公式X 2025年9月21日
※コメントは原文ママ
(文:All About 編集部)
【実際の投稿】ローチケからの謝罪とお知らせ
