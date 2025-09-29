きょうの関東地方は、まるで真夏に戻ったかのような暑さでした。東京の最高気温は30.9℃と、今年88日目の真夏日に。また埼玉県の熊谷では最高気温が34.4℃と猛暑日一歩手前まで上がりました。

これは、北陸などにまとまった雨を降らせた前線や低気圧に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込んだためです。あすは前線や低気圧は離れていき、かわって日本列島は高気圧に覆われます。この高気圧が大陸から涼しい空気を運んできてくれそうです。

また、きょうの日中、南よりの風が吹いていた関東は今夜にも北よりの風に変わります。あす日中にかけて北よりの風が続くため、関東地方では、あすはきょうと比べてぐっと気温が下がりそうです。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：24℃ 釧路 ：20℃

青森 ：24℃ 盛岡 ：26℃

仙台 ：27℃ 新潟 ：26℃

長野 ：25℃ 金沢 ：27℃

名古屋：29℃ 東京 ：27℃

大阪 ：29℃ 岡山 ：28℃

広島 ：28℃ 松江 ：27℃

高知 ：30℃ 福岡 ：28℃

鹿児島：31℃ 那覇 ：31℃

あすは全国的に晴れて日差しが降り注ぎますが、午後は雲が出やすい地域があるでしょう。夕方から夜にかけては内陸など一部でにわか雨の可能性があります。

その先も、天気は周期的に変わるでしょう。あさって10月1日（水）は再び天気が崩れ、北日本や東日本を中心に断続的に雨雲がかかる見込みです。午後は雨脚の強まるところもありそうですのでご注意ください。

2日（木）は全国的に晴れ間が戻ってきますが、3日（金）は西から天気下り坂。九州などで雨となり、4日（土）は関東から西で雲が広がりやすいでしょう。雨が降るところもありそうです。

5日（日）や6日（月）は、関東から西は晴れ間がありますが、北日本や北陸は曇りや雨でしょう。

日中はこの先も半そで日和が続きそうです。ただ、朝晩と日中の気温差が大きくなりますので1枚羽織るものを持ち歩くなどして、服装でうまく調節してください。