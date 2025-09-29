愛犬がいるので先月はエアコンを「24時間」「1ヶ月」フル稼働。電気代はいくらになる？

エアコンを24時間稼働させた場合の1ヶ月の電気代

エアコンの電気代は「消費電力（キロワット）×稼働時間×電気代単価（円／キロワットアワー）」で計算します。

消費電力は商品カタログなどに記載されていますが、ワットで記載されている場合は1000で割ってキロワットに直してから計算しましょう。電気代単価は「公益社団法人全国家庭電気製品 公正取引協議会」が目安としている31円／キロワットアワーを使用します。

消費電力1370ワットのエアコンに計算式を当てはめると電気代は以下のようになります。

1.37キロワット×24時間×31円／キロワットアワー=1019.28円

1日あたり約1019円の電気代がかかるため、1ヶ月（30日間）に換算すると約3万570円かかる計算です。ただし、設定温度や運転モードなどによっても変わってくるため、目安として参考にするとよいでしょう。



犬がいる場合の設定温度は何度が理想的？

犬は暑さで体調不良を起こしてしまう可能性があるため、飼い主が外出しているときや就寝時もエアコンをつけっぱなしにしている家庭もあるでしょう。

ある調査によれば、犬を飼っている場合は26度前後に設定していることが多いようです。中には24度前後と、人間にとっては肌寒く感じる温度にするケースもあるとされています。

部屋の日当たりや湿度、犬種などによっても適正な設定温度は変わってくるでしょう。特に、シーズーやポメラニアン、犬、コーギーなどのダブルコートの犬や、シベリアンやハスキーなど寒い地域原産の犬などは、体温調節が苦手とされています。

また、子犬やシニア犬、太り気味の犬なども特に注意が必要です。愛犬の様子を見ながら理想の温度を探していくとよいかもしれません。



エアコン以外の犬の暑さ対策

環境省によると、エアコンの設定温度を1度緩和した場合、冷房時には約13％の消費電力量を削減できるということです。ほかの暑さ対策も組み合わせることで、エアコンの設定温度を緩和できないか考えてみましょう。

例えば、犬用の冷感マットを用意する方法があります。マットの上に犬が寝そべると体全体が冷えるため、室内の温度が少し高いときでも快適に過ごせるかもしれません。

また、新鮮な水をいつでも飲める状態にしておくことも大切です。水を飲むことで体温が下がりやすくなるだけでなく、脱水を予防する効果もあります。

そのほかにも、遮光カーテンで窓から直射日光が入ってこないようにする方法もおすすめです。熱気ごと遮断できるため、室内の温度上昇をおさえられる可能性があります。



エアコンの消費電力によっては1ヶ月で3万円以上の電気代がかかる場合もある

エアコンの電気代は消費電力や稼働時間によって変わってきますが、24時間つけっぱなしにしていると1ヶ月で3万円以上の電気代がかかることもあります。

犬を飼っている家庭では、犬が体調を崩さないよう常に適切な温度を保つ必要があるでしょう。アンケート調査の結果では「26～27度」に設定している家庭が多いようですが、犬種にもよるので犬の様子を観察しながら調整していくことをおすすめします。

また、エアコン以外にも、冷感マットを用意したり遮光カーテンで窓からの直射日光を防いだりすることで暑さ対策が可能です。エアコンの設定温度を緩和できる可能性もあるため、試してみるとよいでしょう。



