渡邊渚“顔つき変わった”要因を分析「前より心も体も軽く」
【モデルプレス＝2025/09/29】タレントの渡邊渚（28）がモデルプレス編集部の取材に応じ、フリーで活動し始めたことで起きた変化を明かした。
【写真】渡邊渚、ミス慶應出場・大学時代の貴重ショット
取材は渡邊がレギュラーMCを務めるYouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長 - モデルプレス×REAL VALUE」の収録後（＃34が9月29日に「REAL VALUE」チャンネルにて配信）に実施した。
グミばかり食べていたが最近は健康的な食生活になったと語っていた渡邊だが「ちょっと痩せました」と告白。暑さが原因で食欲がなかったのもあるようだが、「お蕎麦ばっかり食べてて、ストックがなくなるのが怖いタイプなので買い物に行くたびに買ってたら4袋ぐらいストックされてる状態に（笑）。ハマるととことんハマるタイプなので、この夏はミョウガも。1日1ミョウガでしたね」と凝り性な一面を覗かせた。
さらに、収録時に自身のプロフィール写真と現在の顔つきが変わったという話題を受けて、その要因はメンタルであることを分析。「自分の中ではそんなに頑張ってないつもりだったんですけど、一旦ここで休憩しようと思ってこの夏は家で出来る仕事をして、意図的にお休みしていたんです。半年間結構お仕事が詰まっていたので、今年の残り数ヶ月はちょっとのんびりしてもいいのかなと。のんびりできた分、前より心も体も軽くなってます」とリフレッシュできていることを明かした。
同番組は、実業家・堀江貴文氏、溝口勇児氏、三崎優太氏らがメインキャストを務め、ビジネス界で熱い注目を集めるYouTube番組「REAL VALUE」のスピンオフ企画として誕生従来のビジネス番組とは一線を画す、全く新しい視点からのインタビューを展開。この日配信された番組には山本智也氏、大貫康喬氏、軽部治氏がゲスト出演した。（modelpress編集部）
◆渡邊渚「前より心も体も軽く」
◆渡邊渚MC番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長」
