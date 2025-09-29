DOMOTOの堂本剛（46）が28日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。日本テレビ系ドラマ「金田一少年の事件簿」シリーズで主役の「金田一一」を務めたメンバーが集まった金田一会について話した。

金田一一役は初代は堂本、二代目は松本潤（42）、三代目は亀梨和也（39）、四代目はHey!Say!JUMP山田涼介（32）、五代目はなにわ男子道枝駿佑（23）が演じており、今年3月、亀梨の公式インスタグラムで山田以外の4人が集まった「金田一会」の様子が投稿され、話題となっていた。

MC山崎育三郎（39）から「どういうきっかけで、金田一メンバーで集まろうってなったんですか?」問われ、「松潤とご飯食べてたら『金田一同士ですね』って言われて『あ、そうやな』みたいな。『3代目何してるかな?4代目は?』そういうノリですね。みんなが一斉に集まったらおもしろいかな、と思ったくらいなんですけど」とメンバーが集まった経緯を話した。

さらに山崎が「どんな会話するんですか?」と聞くと、堂本は「普通に『最近どう?』みたいな」と明かした。