実家の取り壊し前、最後に…→壁に残した落書き写真に1.2万いいね「うちもこれやった！」「楽しそう」【ママリ】

実家の取り壊し、落書きをしてお別れ

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、おゆん☀️🔫Ⓜ️🎀(@oyun_mata)さんの投稿したお写真です。大人になってからも、子どものころの気持ちや懐かしさが湧いてくることがありませんか？おゆんさんは、持ち家の実家が取り壊される前にと壁に落書きをし、記念にカメラに収めました。お家との素敵なお別れにほっこりなお写真です。

大人になってからも、子どものころの気持ちや懐かしさが湧いてくることがありませんか？大きな思い出はなくとも、年月によって愛着が湧くことも。特に家は思い入れがあるものなのではないでしょうか。





投稿者・おゆん☀️🔫Ⓜ️🎀(@oyun_mata)さんは、持ち家の実家が取り壊される前にと壁に落書きをし、記念にカメラに収めました。お家との素敵なお別れにほっこりなお写真です。皆さんもやってみたくなるかも！

©oyun_mata

今日でお家最後の日🌸

なので好き放題落書きして記念写真撮ってきたヨ😭✌️

もうあの実家の匂いも、風景も二度と感じることが無いんだなぁと思うと凄く寂しい…😭実家ってあるといいんだなぁって思った

壁に大きく書かれた「ありがとう」の文字。気持ちの整理もつきますし、これもひとつの大切な思い出になりますね。この投稿には「私も取り壊し間際に盛大に落書きしました😁皆考えることは同じなんですね～😲」「昔住んでた実家の取り壊し前、おんなじことしたなぁ」とコメントが寄せられていました。



壁一面に落書きできる機会はあまりないでしょうし、一度でいいからやってみたくなりますね。実家との素敵なお別れが心温まる投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）