圧倒的な美少女っぷりが話題！【日向坂46・大野愛実】のプロフィールをネホハホ♡

今年3月に日向坂46の五期生として加入した、大野愛実ちゃんがRayにカムバック！今回は、そんな大野さんのプロフィールについて深堀りしました。初の五期生楽曲ではセンターに抜擢され、大活躍の大野さんの性格やハマっているコトなど、気になる素顔に迫ります♡

Profile Question 名前 大野愛実（おおの・まなみ） Question 血液型 B型 Question 生年月日 2007年5月5日生まれ Question 出身 東京都 Question 身長 153 Question 星座 おうし座 Question 性格診断 INFP Question 特技 リズムゲームと音ゲー Question 性格を一言で言うと？ マイペース Question 趣味 弾き語りとピアノ 「私の記憶が正しければ、5才の頃からピアノをやっています。今も趣味でよく弾くんですけど、ギターにも挑戦してみたいです！」 Question チャームポイント ボブ！ 「高校1年生のときに、バレエをやめたのを機に、ずっとしたかったボブにしました。念願だったボブは、今でもお気に入り♡」 Question 好きな色 赤！ 「自分のサイリウムカラーが赤に決まって、最近、親近感がわいています。 私生活でも赤い服や赤いアイテムをつい手に取るようになっていて、赤が好きな色になりました♡」 Question 行ってみたい国 海がキレイな国 「最近撮影で海に行く機会があって、海のよさに気づきました！ 国内だけでなく、海外のキレイな海も見てみたいな〜。ちなみに、海外旅行は韓国しか行ったことないです」 Question 好きな食べ物 たまご料理 「たまご料理ならなんでも好き！特にサンドイッチの中に入ってる……名前はわからないけど、あのたまごが大好きです（笑）」 Question ハマっているコト シールでデコること 「ゲーム機をはじめ、いろんなものをシールでデコるのにハマっています♡ シールを探す旅もよくするし、シール帳も作りたい！」

好きな日向坂の曲ベスト3

『川は流れる』 「これ考えるのすごく楽しい（笑）。 この曲はメロディーはテンポのいい感じなんですけど、生きること・死ぬことや、人生の儚さなどをテーマにしたような少し重めな歌詞。 そのギャップがすごくいいなと思っている大好きな曲です」

『声の足跡』 「“信じることでいつも傷ついて自己嫌悪に陥ってしまう”という歌詞が特に好きなんです。 まわりの意見で、自分の信念が揺らいでしまいそうになることがあるけど、それでも自分を肯定してくれるような曲で、救われることがあります」

『一番好きだとみんなに言っていた小説のタイトルを思い出せない』 「これは、三期生の上村ひなのさんがソロで歌っている曲なんですけど、私はひなのさんの力強くてキレイな歌声が大好きで。 私もよく本や歌など、『あの名前なんだっけ？』ってなることがあるんですけど、そういう瞬間にこの曲を思い出します（笑）。 自分の経験とこの曲の歌詞がつながったときに、エモーショナルな気持ちになる瞬間が私は好きです」 撮影／三瓶康友 スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）文／天井玖瑠海

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海