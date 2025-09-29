27日、長野市戸隠で畑仕事をしていた78歳の女性がクマに襲われ、軽いけがをしました。県の調査によりますと、北信地域でクマのエサとなるブナが「大凶作から凶作」で今後、人里に出没する可能性があるとして県は29日、北アルプス地域と長野地域に「ツキノワグマ出没注意報」を出しました。



記者

「女性は作業小屋から出てきたところ反対側にある農業用ハウスから出てきたクマと鉢合せ、この辺りで襲われたとみられています」





27日午前6時前、長野市戸隠豊岡で畑仕事をしていた78歳の女性がクマに襲われ軽いけがをしました。女性を襲ったクマは子グマを連れていて警察や猟友会などが捜しましたが、発見には至っていません。女性は自力で約100メートル離れた自宅に戻り、夫に助けを求めたということです。被害を受けた女性の夫「（妻は）『クマにやられた』『親子クマにやられた』と。この辺の傷が深かった。第一印象は目はやられなかったからこれは助かったと思った」8月には女性が襲われた場所から約7キロ離れた戸隠神社の奥社参道でクマが目撃されています。クマは体長約1.5メートルの成獣で子クマは連れておらず、女性を襲ったクマとは別個体とみられています。県によりますと今年度、クマによる人身被害は10件発生していて、1人が死亡、14人がけがをしています。こうした中、県は29日、ドングリの実り具合を調べた調査結果を発表。これによりますと今年度、北信地域ではブナの実が「大凶作」から「凶作」でした。北信地域に生息するクマはドングリなどの堅果類への依存度が高く、今後、冬眠前のクマが餌を求め人里に出没することが増える可能性があります。このため、県は北アルプス地域と長野地域に約3か月ぶりとなる「ツキノワグ出没注意報」を出しました。長野県林務部・鳥獣対策 宮坂正之担当課長「ブナは他のドングリとか栗に比べて栄養価が高く、カロリーが高い。ブナが悪い（不作）と、かなり人里に出てくる可能性は高まる。いらなくなった農作物を安易に捨ててしまうと、それがクマを寄せ付けてしまうことに結びついてしまうので、なるべく適切な処理をしていただきたいですね」「ツキノワグマ出没注意報」は11月14日までで、県は早朝や夕方の時間帯での畑仕事を避けたり、複数人で作業したりするなどクマ被害に遭わない対策を呼び掛けています。