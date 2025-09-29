死者・行方不明者合わせて63人。戦後最悪の火山災害となった御嶽山の噴火災害から27日、11年を迎えました。ふもとでは、追悼式が営まれ、鎮魂の祈りが捧げられました。



噴火した11年前と同じ秋晴れとなった、27日。



噴火で息子を亡くした荒井寿雄さん

「11年もたったから、子どもが生きていてくれたらとー」



噴火発生時刻の午前11時52分。鎮魂の祈りが捧げられました。

御嶽山のふもと、木曽郡王滝村では遺族や地元の関係者など約60人が参列して追悼式が営まれました。





今年の9月27日は、噴火した11年前と同じ土曜日。息子の亮太さんが行方不明・野村敏明さん「思えば11年前のきょう、朝早くに亮太を家から送り出して以来、私を含め、家族の人生は大きく変わりました」2014年9月27日。紅葉シーズンで多くの人が御嶽山にいました。噴火によって58人が犠牲となり、今も5人の行方が分かっていません。息子の亮太さんが行方不明・野村敏明さん「11年がたった今でも亮太は見つかっておらず、戻ってきていません」今年の追悼式で言葉を述べた愛知県刈谷市の野村敏明さん。当時19歳だった息子の亮太さんが今も見つかっていません。あの日、叔父と一緒に登った御嶽山。八丁ダルミと呼ばれる山頂付近の尾根で噴火災害に遭いました。息子の亮太さんが行方不明・野村敏明さん「当時19歳。希望の大学に入学して半年、サークルに入り彼女もできて運転免許を取り、ハワイ旅行にも行き、この先、きっと前途洋々な未来が待っていたはずでした。噴火災害の教訓が生かされ、これまで培ってきた安全対策が機能し、二度とこのような悲痛な災害が繰り返されないことを切に願います」安曇野市の野口弘美さん。33年連れ添った夫、泉水さんを噴火で亡くしました。当時、泉水さんが身につけていた時計は噴火から約30分後の12時20分で止まったままでした。野口弘美さん「最近は9月27日が来ると1年が終わったなって思うようになった。またあしたから新しい年が始まります。『来年も再来年も来るからね』って言いました」噴火から11年を迎えた27日の朝。「安全登山のキーホルダーを配っています。付けて行ってください」「噴火したらすぐ逃げてください。11年前のきょう噴火しています」登山口では被災者の家族たちが登山者に手作りのキーホルダーを手渡して、ヘルメットの着用など安全な登山を呼び掛けました。登山者「ヘルメットもちゃんと持って来たので何かあった時には、ちゃんと使いたい」山びこの会 事務局代表シャーロック英子さん「風化も進んだり、（噴火を）知らない人もいるような、こういう11年が過ぎてしまって、（キーホルダーを）見た時に思い出してほしい」