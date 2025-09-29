開設７６周年記念「ゴールドカップレース・Ｇ３」が１０月２〜５日に東京都の京王閣競輪場で開催される。このＰＲのため、東京都十一市競輪事業組合の小林明信事務局長ら関係者が２９日、同競輪場のマスコットガール『ＯＶＡＬ Ａｎｇｅｌ』のメンバー・羽瀬萌さんと籠巻絵美理さんを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

今年Ｇ１を２回優勝の脇本雄太（福井）を筆頭にＳ班が５人も参戦予定で、ほかにダービー王の吉田拓矢（茨城）などメンバーは豪華の一語。小林局長は「あっせん的には本当に恵まれました。７月の３日制Ｇ３の２レースは好調でしたので、この周年記念も頑張ります」と売り上げ目標の６０億円達成に意気込む。

そんな豪華Ｇ３を盛り上げるべく、イベントやファンサービスも充実している。１０月４、５日のビールフェスティバルでは１０種類ほどの海外のビールを堪能が可能。多彩なキッチンカーは、寺沼拓摩（東京）を推し選手に挙げる羽瀬さんが「ボリュームがあって、本当においしいものばかりです」と笑顔でうなずく。

１０月４日はＷｉｎｋの「さっちん」こと鈴木早智子と元ＣｏＣｏの宮前真樹、また同５日は１６年リオ五輪のバドミントン女子シングルスで銅メダルを獲得した奥原希望が来場。注目は鈴木竜士（東京）だという籠巻さんは「奥原さんは表彰式のプレゼンターも務めます。なかなか五輪のメダリストとはお会いできないので」と、今からワクワクしている様子だった。