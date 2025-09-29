ギタリストの野村義男（60）が29日、インスタグラムを更新。父が死去したことを報告した。

野村は「ご報告」と書き出し、「野村父が9月4日永眠いたしました。90歳の大往生でした」と報告。

そして「父は昭和10年に中野区の和菓子屋の三男坊として生まれまして、上の兄2人は店を構え和菓子屋を継いだのですが、父は誰にも負けないオートバイ好きが高じて和菓子屋は継がずに『野村モータース』を開業。亡くなるまで2輪車、乗り物、メカが好きな父でした」と、父についてつづり、オートバイの並べられた店の写真を添えた。

続けて「父からの教えは『1番好きな事を仕事にしろ。一生続くから』言葉では直接言われなくてもそれを示してくれました。私も長男なのにオートバイ屋は継いでおりません。父譲りかもです」と明かした。

そして「尚、葬儀は親族でしめやかに行いました。故人存命中にうけたまわりましたご厚情、心より感謝いたします。尚、お願いなのですが、実家、姉妹等への連絡は、母も高齢の事もありますが傷心の為、控えて頂きたくお願いします」とつづり、父に抱かれた幼いころの写真を公開した。