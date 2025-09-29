俳優でモデルの白濱美兎さん（18）が、週刊SPA!9月30日号の表紙と特集グラビアに登場しました。



【写真】濡れた髪が妖艶 18歳とは思えない白濱美兎さん

「美女地図」企画で特集され、港町を舞台にしたグラビアで“癒やし系しろうさぎ”の魅力を存分に披露。2006年に鳥取県で生まれた彼女は、2023年に「美少女図鑑AWARD2023」で3冠を獲得し注目を集めました。高校時代には“全鳥取県民の妹”というキャッチコピーで人気を博し、各誌の表紙に次々と抜擢されている。今回の撮影では、18歳らしい初々しさと透明感に加え、成長を感じさせる大人びた表情も。ふわふわとした柔らかな雰囲気と弾けるような白肌ボディを生かしたグラビアが展開されており、必見のカットの連続です。（撮影：唐木貴央 ヘアメイク：新井祐美子 スタイリング：菊地文子）



【白濱美兎さんプロフィール】

しらはまみう 2006年10月5日生まれ 鳥取県出身 T163・B93W63H91 美少女図鑑AWARD2023で特別賞3冠を獲得。「全鳥取県民の妹」というキャッチコピーで人気を博し、各誌で表紙を飾る。最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@shirahama_miu）