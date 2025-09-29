今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』の特別編の第１回が9月29日（総合、午後11時〜11時25分）放送される。

『あんぱん』は子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしさんと、妻・暢さんの夫婦をモデルとした物語。＜柳井のぶ＞を今田さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じ、9月26日放送された第130回で終わりを迎えた。

特別編は、人気キャラクターたちの知られざる物語を描くスピンオフドラマと、『あんぱん』出演者の座談会で構成する。29日の第１回はドラマ『健ちゃんのプロポーズ』と『あんぱん』主演・今田美桜、『ばけばけ』主演・高石あかりさん（高ははしごだか）の対談が放送される。

特別編放送にあたり、辛島健太郎役の高橋文哉さんがコメントを発表した。

メイコとの結婚にたくさんの反響



高橋さんのコメントは以下の通り。

「あんぱん」特別編で「健ちゃんのプロポーズ」を描いていただくことを聞いたときはすごくうれしかったです！

本編でメイコと健太郎が結婚したときにたくさんの方から反響をいただいて、自分もどうやってプロポーズしたんだろう、健太郎がどんな言葉で愛を伝えたのかなどを考えながら演じていたのですが、今回特別編でプロポーズを描いていただき「なるほど！」と思いました。

すごく健太郎らしく、バタバタでおっちょこちょいなのですが、素直で真っ直ぐで、メイコのことを一番に思いながら過ごしていたんだなと感じることができる特別編になってると思います！

健太郎を皆さんに愛していただいたお陰で実現した特別編だと思っているので、とても感謝しています。

是非、楽しんでご覧ください！！

特別編の放送は４夜連続。内容は以下の通り。

9月29日（月） 第 1 回 「健ちゃんのプロポーズ」（15 分） 主人公：辛島健太郎（高橋文哉）＋「あんぱん」主演・今田美桜、「ばけばけ」主演・高石あかり対談（10 分）

9月30日（火） 第 2 回 「メイコの初舞台」（15 分） 主人公：辛島メイコ（原菜乃華）＋河合優実×原菜乃華×高橋文哉×大森元貴による座談会（10 分）

10月1日（水） 第 3 回 「男たちの行進曲」（15 分） 主人公：いせたくや（大森元貴）＋今田美桜×北村匠海による対談 前編（10 分）

10月2日（木） 第 4 回 「受け継ぐもの」（15 分） 主人公：中尾星子（古川琴音）＋今田美桜×北村匠海による対談 後編（10 分）