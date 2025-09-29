9月29日から10月2日まで全4回で放送されるNHK連続テレビ小説『あんぱん』特別編。第1話の主役となる辛島健太郎役の高橋文哉よりコメントが寄せられた。

特別編第1話は「健ちゃんのプロポーズ」と題した健太郎の物語。『あんぱん』主演の今田美桜と『ばけばけ』主演の髙石あかりの対談も実施される。

健太郎（高橋文哉）はメイコ（原菜乃華）の誕生日会の前に彼女にプロポーズをしようと、カフェの店長（西村雄正）と準備をしていた。予定より早くやってきた蘭子（河合優実）は、彼のプランを聞いて不安を覚える。さらにのぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）もメイコより先に現れ、想定外の流れに慌てる健太郎。一世一代のプロポーズ作戦の行方は。

高橋は、「すごく健太郎らしく、バタバタでおっちょこちょいなのですが、素直で真っ直ぐで、メイコのことを一番に思いながら過ごしていたんだなと感じることができる特別編になってると思います！」とコメントを寄せた。

●高橋文哉（辛島健太郎役）コメント『あんぱん』特別編で「健ちゃんのプロポーズ」を描いていただくことを聞いたときはすごくうれしかったです！ 本編でメイコと健太郎が結婚したときにたくさんの方から反響をいただいて、自分もどうやってプロポーズしたんだろう、健太郎がどんな言葉で愛を伝えたのかなどを考えながら演じていたのですが、今回特別編でプロポーズを描いていただき「なるほど！」と思いました。すごく健太郎らしく、バタバタでおっちょこちょいなのですが、素直で真っ直ぐで、メイコのことを一番に思いながら過ごしていたんだなと感じることができる特別編になってると思います！ 健太郎を皆さんに愛していただいたお陰で実現した特別編だと思っているので、とても感謝しています。是非、楽しんでご覧ください！！

（文＝リアルサウンド編集部）