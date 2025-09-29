【義実家は運動会ダメ？】「母のサポートで手一杯なのッ！」夫へ、必死の訴え＜第4話＞#4コマ母道場
子どもの行事は、年に一度きりの尊いものです。ましてやそれが「はじめて」の行事であれば、親と同じくらい祖父母も楽しみにしているのかもしれません。そんな誰もが大切にしたい「はじめての運動会」でトラブル勃発です！
第4話 義両親には遠慮してほしい
【編集部コメント】
確かに両家が泊まるとなると、準備することも多いし気を遣って大変ですよね。その点エリさんも、自分の両親だけ招くのであれば水入らずで過ごすことができるでしょう。ただコウタさんがいろいろと別の方法を提案しても、一向に首を縦に振らないエリさん。病気のお母さんを精一杯サポートしたいという気持ちで、頭がいっぱいなのかもしれませんが……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
