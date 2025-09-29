Stray Kids リノがUSJ降臨！ 大阪満喫ショットの大量投稿が話題
Stray KidsのLee Know（リノ）が、9月29日（月）に自身のInstagramを更新。大阪で撮影されたプライベートショットを公開し、ファンから反響が集まっている。
【写真】カッコよすぎる！ USJなど大阪の観光地を巡るリノ
■大阪名物を堪能
今回リノが公開したのは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンをはじめ、大阪の街中や飲食店などで撮影された複数枚の写真。
チェック柄のシャツにサングラスを合わせたコーディネートをまとうリノのソロカットから始まる同投稿には、飛行機の中と思われる場所にいる彼の姿などが収められている。
また、リノはユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れたようで、「ミニオン・パーク」や「スーパー・ニンテンドー・ワールド」など各エリアや人気メニューの「バタービール」を撮影したカットなども披露されており、つかの間の休日を満喫した様子が伝わる。
そのほか、串カツやおでんなど大阪名物や日本食の写真などもアップ。同投稿を見たファンからは「大阪来てくれたの嬉しすぎる！」「リノさんあのビジュで大阪に降臨してたんすか？」「仕事の時とは違う雰囲気がよき」「リノが大阪満喫してる」といったコメントが届いた。
Stray Kidsは5月に日本初スタジアムにて「Stray Kids World Tour ＜dominATE JAPAN＞」を公演。12月13日（土）と12月14日（日）には、東京・国立競技場にて開催される「2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN」に参加するため来日予定。
引用：「Lee Know」Instagram（@t.leeknowsaurus）
