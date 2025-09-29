ソフトバンクの山川穂高内野手（33）が、10月6日からのみやざきフェニックス・リーグへの参戦に意欲を示した。チームは2年連続リーグ優勝を決めたが、自身はここまで打率2割2分5厘、21本塁打、56打点と苦しんでおり、名誉挽回を期すポストシーズンに向けて、犁楮蟾臀畢瓩暴亳くつもりだ。

昨年は全試合に4番で先発出場し、本塁打と打点の打撃2冠を獲得。今季は5月半ばに4番を外れ、スタメン落ちやファーム再調整も経験した。V2を決めた27日には「何一つうまくいかなかった。本当にチームに救われた。みんなが離脱していく中でどうにか責任を果たそうと頑張ったけど、うまくいかないこともいっぱいあった」と苦しい胸の内を明かした。

レギュラーシーズンは残り3試合。順調なら10月5日に全日程が終了する。クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（みずほペイペイドーム）の開幕は同15日で「中9日」と期間が空く。ここで実戦調整の場として浮上するのが、6日に宮崎県内で開幕する秋季教育リーグの「みやざきフェニックス・リーグ」だ。

「（参戦を）考えていますよ。僕は行きたいなと思っている。試合期間が空くよりはいいというのもあるので」と説明。小久保裕紀監督も「これから話します。行きたい選手は行くでしょう」と話しており、出場に支障はなさそうだ。

昨季も山川は宮崎からのCSを選んだ。みやざきフェニックス・リーグでは本塁打も飛び出すなど、打撃好調だった。「やっぱり太陽の下で野球をやるとめちゃくちゃ疲れるんですよ。汗もいっぱい出ますし」と温暖な宮崎で気持ちよさそうに調整した。その効果もあってか3連勝で突破した日本ハムとのCSファイナルステージではMVPを獲得。3試合で打率5割、3本塁打、6打点と打ちまくり、日本シリーズ進出に大きく貢献した。

今季も参戦となれば、みやざきフェニックス・リーグを利用しながら打ち込みの時間もできる。「（公式戦の）試合が進んでいくときは目先の結果を求めながらやらないといけない。練習日は結果は出さなくていいので。考える時間もいっぱいある。できるだけ時間があった方がいいので、そういう時間にしたい」と見据えた。

ポストシーズンに突入すれば、レギュラーシーズンの成績は関係ない。CS、さらには昨季届かなかった日本一に向けて、挽回するチャンスはある。「もちろんです。でも、気持ちだけじゃ難しいので、27日みたいに感覚がいいのが来てくれれば。いいきっかけをつかむためにいい時間を過ごしたい」。

リーグ連覇を決めた27日の西武戦（ベルーナドーム）は「7番DH」で二塁打を含む2安打。手ごたえをさらに確実なものとして、ポストシーズンでの爆発を狙う。（小畑大悟）