ピーチ姫のＴシャツ姿でUSJ満喫

東京世界陸上の女子200メートルで銀メダルを獲得したイギリスのエイミー・ハントが日本滞在中のプライベートショットを公開し話題を呼んでいる。

「princess peach for the day(今日のピーチ姫)」とつづり、大阪市のテーマパーク「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」を訪れ、園内を楽しむ姿を捉えた16枚におよぶ写真を投稿。

ピーチ姫のTシャツを着た姿やジョーズの口に頭を入れる姿などを披露したほか、別の投稿でも東京や京都で過ごした写真を投稿するなど日本を満喫する様子を伝えている。

この投稿に「輝いてる!」「写真でも速そうに見える!笑」「エイミー(別名ピーチ姫)、すごく素敵! まだ現実に帰ってこないでね(笑)」「休息と休暇は当然!よく頑張ったね!」「日本を楽しんでくれてありがとう」「メダル級の輝く笑顔がまだ残っているみたい!」などのコメントが寄せられている。 イギリスの名門「ケンブリッジ大学」の英文学の学位を取得した経歴でも注目を集めたエイミーは、銀メダル獲得後のインタビューで猯上界の女神瓩鮗称したことでも話題となっていた。