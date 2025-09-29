日中は青空広がるが、一部ではにわか雨に【これからの天気(29日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
30日(火)は、一部でにわか雨のところがありそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報が出ています。
また、五泉市・柏崎市・糸魚川市に大雨・洪水注意報、中越・上越には波浪注意報の出ているところがあります。
◆30日(火)の天気
・上越地方
朝晩は、雲が広がりやすく雨の降るところがあるでしょう。
ただ、日中は晴れる時間が長く、過ごしやすい陽気になりそうです。
・中越地方
沿岸部は、おおむね晴れる見込みです。
一方、山沿いは不安定な空模様で傘マークのないところでも急なにわか雨があるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
明け方は所々で雨が降り、朝まで雲の多い天気が続くでしょう。
ただ、日中は次第に晴れ間が広がる見込みで、日差しのもとでは汗ばむくらいになりそうです。
下越：新潟市周辺と佐渡
朝晩は曇り空のところもありますが、日中は各地青空が広がるでしょう。
最低気温は17℃前後、最高気温は26℃前後の予想です。
・下越：村上市から聖籠町
天気が回復し、秋晴れとなる見込みです。
最高気温は25～26℃の予想で、この時期らしい陽気のところが多いでしょう。
◆風と波
29日(月)に比べて風が弱まるでしょう。
波の高さは、各海域で1.5mのち0.5mの予想です。
◆週間予報
10月1日(水)は各地で雨が降り、山沿いを中心に雨脚が強まるでしょう。
一方、10月2日(木)～4日(土)は高気圧に覆われて晴れ間が広がる見込みです。
最高気温は平年より高く、27℃前後のところが多いでしょう。
29日(月)夜も、あと数時間は雷雨のところがありそうです。急な強い雨や落雷などに注意をしてください。
30日(火)は、一部でにわか雨のところがありそうです。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報が出ています。
また、五泉市・柏崎市・糸魚川市に大雨・洪水注意報、中越・上越には波浪注意報の出ているところがあります。
◆30日(火)の天気
・上越地方
朝晩は、雲が広がりやすく雨の降るところがあるでしょう。
ただ、日中は晴れる時間が長く、過ごしやすい陽気になりそうです。
・中越地方
沿岸部は、おおむね晴れる見込みです。
一方、山沿いは不安定な空模様で傘マークのないところでも急なにわか雨があるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
明け方は所々で雨が降り、朝まで雲の多い天気が続くでしょう。
ただ、日中は次第に晴れ間が広がる見込みで、日差しのもとでは汗ばむくらいになりそうです。
下越：新潟市周辺と佐渡
朝晩は曇り空のところもありますが、日中は各地青空が広がるでしょう。
最低気温は17℃前後、最高気温は26℃前後の予想です。
・下越：村上市から聖籠町
天気が回復し、秋晴れとなる見込みです。
最高気温は25～26℃の予想で、この時期らしい陽気のところが多いでしょう。
◆風と波
29日(月)に比べて風が弱まるでしょう。
波の高さは、各海域で1.5mのち0.5mの予想です。
◆週間予報
10月1日(水)は各地で雨が降り、山沿いを中心に雨脚が強まるでしょう。
一方、10月2日(木)～4日(土)は高気圧に覆われて晴れ間が広がる見込みです。
最高気温は平年より高く、27℃前後のところが多いでしょう。
29日(月)夜も、あと数時間は雷雨のところがありそうです。急な強い雨や落雷などに注意をしてください。