これからの気象情報です。

30日(火)は、一部でにわか雨のところがありそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報が出ています。

また、五泉市・柏崎市・糸魚川市に大雨・洪水注意報、中越・上越には波浪注意報の出ているところがあります。



◆30日(火)の天気

・上越地方

朝晩は、雲が広がりやすく雨の降るところがあるでしょう。

ただ、日中は晴れる時間が長く、過ごしやすい陽気になりそうです。



・中越地方

沿岸部は、おおむね晴れる見込みです。

一方、山沿いは不安定な空模様で傘マークのないところでも急なにわか雨があるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

明け方は所々で雨が降り、朝まで雲の多い天気が続くでしょう。

ただ、日中は次第に晴れ間が広がる見込みで、日差しのもとでは汗ばむくらいになりそうです。



下越：新潟市周辺と佐渡

朝晩は曇り空のところもありますが、日中は各地青空が広がるでしょう。

最低気温は17℃前後、最高気温は26℃前後の予想です。



・下越：村上市から聖籠町

天気が回復し、秋晴れとなる見込みです。

最高気温は25～26℃の予想で、この時期らしい陽気のところが多いでしょう。



◆風と波

29日(月)に比べて風が弱まるでしょう。

波の高さは、各海域で1.5mのち0.5mの予想です。



◆週間予報

10月1日(水)は各地で雨が降り、山沿いを中心に雨脚が強まるでしょう。

一方、10月2日(木)～4日(土)は高気圧に覆われて晴れ間が広がる見込みです。

最高気温は平年より高く、27℃前後のところが多いでしょう。



29日(月)夜も、あと数時間は雷雨のところがありそうです。急な強い雨や落雷などに注意をしてください。