●衣替えのシーズン…まずは「長袖」の準備を

●あす30日(火)～10月初めは秋晴れ 昼夜の寒暖差大で特に朝晩冷える

●今週末頃は天気ぐずつく 少し空気にジメジメ感戻る

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





週明けのきょう29日(月)は、夜明け前に前線の通過に伴って一時非常に激しい雨や雷が鳴り響いた所もありました。山口市内は、昨夜からの雨の量が100ミリを超え、夜明け前は大雨洪水警報が出た時間もありましたが、日中は徐々に明るい空が戻ってきました。





一方で、この前線の通過で空気がガラッと変わりました…前線の北側の秋の空気が北風に乗って流れ込み、晴れ間が出てきても風がヒンヤリ感じられる時間が多くなりました。前線通過を境に、秋が本格的にスタート、という状況です。





これからは、長袖の服装をベースに、時間帯別に体感の調節を柔軟に行っていきたいところです。

個人差などはありますが、長袖の服装は、大体気温が20度から25度くらいが、一番過ごしやすい服装とされます。

あす30日(火)は秋晴れの一日となり、寒暖差は少々大きく、朝は1枚羽織るものなども準備、昼間は袖をまくるなどの調整は行いたいところですが、基本は長袖がちょうどいい時間が多い見込みです。





あす30日(火)と同じように、水曜日の10月のスタート、そして木曜日と、朝と昼との寒暖差が少々大きくなります。特に夜は寝冷えしないようにも気を付けて、季節の変わり目を健康第一で過ごしていきましょう。

今週末頃にかけては次の前線や低気圧の接近でぐずつく天気となりますが、そのわりには極端に冷え込む雰囲気ではなく、週末頃は空気ジメジメ感が少し戻ってくるかもしれません。

衣替えは進めていきつつも、全て一気に、ではなく段階的に…半袖の服も、まだ数枚程度は残しておく、というのがちょうどいいのでは、と思います。





あす30日(火)は、多少薄雲が目立つことはありますが、日ざしは朝から晩まで十分…空気のカラッとした秋晴れの一日です。秋本番らしく、朝は少し空気ヒンヤリで最低気温で17度くらい。一方で日中の気温は27～28度くらいの所が多く、昼間は少々日ざしの力強さが感じられるでしょう。





水曜日の10月スタート、そして木曜日にかけては引き続き秋晴れとなりそうですが、朝晩の強い底冷えで体調を崩さないよう、ご注意下さい。金曜日～週末にかけては前線の接近でぐずつく天気となりますが、そのわりにはさほど気温は下がらず、少し空気にジメジメ感が戻ってくるでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

