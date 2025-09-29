地球温暖化の原因となる二酸化炭素を大気中から回収して、製品の原料にする最新鋭のプラントを三菱ガス化学新潟工場が公開しました。



三菱ガス化学新潟工場が公開したのは、大気中から回収した二酸化炭素をもとにメタノールを合成する国内初のシステムです。今回、二酸化炭素を集めるDACと呼ばれる装置を、大阪・関西万博の会場に設置し来場客などが排出した二酸化炭素を回収。約600km離れた新潟工場に運び込みました。



「CO2の充填(じゅうてん)操作を開始してください。」



29日は4回目の搬入が行われ、約300kmの二酸化炭素が専用タンクなどに貯蔵されました。今後、水素などと反応させ化学製品の原料であるメタノールを合成します。



■三菱ガス化学 赤瀬英昭常務執行役員

「万博で収集できたCO2を新潟の地で納品していただいたことを非常にうれしく思う。資源が社会の中で循環するような社会を、メタノールを介して作ることができればと思う。」



二酸化炭素を資源として捉えなおすこの取り組みは、地球温暖化の解決に貢献すると期待されています。