8月の記録的な大雨で校庭に土砂が流れ込むなど大きな被害を受けた、姶良市の小学校が運動会を行いました。



姶良市の竜門小学校が9月27日に運動会を行い、こどもたちや校区内の住民たちなど約300人が参加しました。



竜門小学校は8月8日、県内を襲った記録的な大雨で校庭に土砂が流れ込むなど大きな被害を受けました。土砂は8月中には撤去され、きれいに整備された校庭で普段は授業などを行っていますが、今は隣の網掛川の護岸を補強するために土嚢が置かれ、校庭が一部使えないことから、近くの屋内競技場を借りての運動会となりました。





（児童）「去年までは日に当たってやっていたが、日陰になって動きやすくなった。運動会ができてよかった」（児童）「校庭よりも狭いが、これだけしてもらえるだけありがたい」（児童）「思い出になるような運動会にしたい」（姶良市立竜門小学校・西耕治校長）「元気いっぱい頑張っているのでうれしく思う。（網掛川の）河川工事があるので早々には復旧しないとは思っている。ただ私たちができることを、近くの施設を借りるなど取り組めることに取り組んでいきたい」屋内での運動会は初めてでしたが、こどもたちは元気いっぱいに楽しんでいました。