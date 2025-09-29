「毎日疲れてる…」「なにから始めていいかわからない」そんな人にこそおすすめ、手軽に摂れる“クエン酸ドリンク”
疲労感が取れない、仕事や家事で毎日くたくた…。そんな現代人の“疲れ”をサポートするのが「クエン酸」。飲料やゼリーなどが、日常的に取り入れてコンディションを整える“習慣型疲労ケア”として注目を集め、売上はここ4年間で4.7倍にまで成長しているという。最近ではサプリやゼリー飲料など選択肢も増え、ライフスタイルに合わせて手軽に取り入れられるのも人気の理由。効率よく“クエン酸”を摂取し、疲れにくい毎日を目指してみよう。
【写真】爽やかな酸味と手軽さで、疲労回復をサポートする定番の一本
■キレートレモン ポッカサッポロ 155ml ×24本
爽快な酸味で気分をリフレッシュできる定番のクエン酸飲料。1本にレモン1個分以上の果汁とクエン酸を配合し、疲労回復とビタミン補給を同時に叶える。飲み切りやすい155mlサイズは、オフィスや外出先でも続けやすいのが魅力。炭酸の刺激も心地よく、仕事中のリセットドリンクとして支持されている。
・レモン果汁＋クエン酸でスッキリ疲労ケア
・155ml飲み切りサイズで続けやすい
・炭酸の刺激でリフレッシュ効果抜群
■キレートレモン クエン酸 525ml ×24本
「しっかり飲みたい派」に向けた大容量タイプ。1本で2,700mgのクエン酸を摂取でき、疲労感を抱える人の日常ケアにぴったり。ごくごく飲めるすっきりとした味わいで、仕事中や運動後の水分補給にも最適。大容量ながらカロリー控えめなのも続けやすいポイント。
・1本でクエン酸2,700mg配合
・すっきり味で水分補給にも最適
・大容量525mlでしっかりチャージ
■キレートレモン MUKUMI 155ml ×24本（機能性表示食品）
むくみが気になる女性に支持されている「機能性表示食品」。クエン酸に加えて美容・健康に着目した成分を配合し、疲労ケアと美容サポートを両立。瓶入りながらSNSで話題を集め、若い女性を中心に人気を広げている。デスクワークや立ち仕事の合間に取り入れやすい。
・むくみ対策にアプローチする機能性表示食品
・クエン酸で疲労回復もサポート
・155mlで手軽に取り入れられる
■サントリー BOSS クラフトボス シークヮーサー＆ウメ 500ml ×24本
コーヒーでおなじみの「クラフトボス」から登場したクエン酸飲料。爽やかなシークヮーサーと梅の風味で、さっぱりとした飲み口が特徴。ビタミンやナイアシンも含まれており、疲労感のリフレッシュに加えて日常の健康サポートにも役立つ。ごくごく飲める爽快系ドリンク。
・シークヮーサー＆梅の爽やかな味わい
・クエン酸・ビタミン・ナイアシンを同時に補給
・500mlで日常使いに最適
■C1000 ビタミンゼリー クエン酸5000 180g ×24個
ゼリータイプで小腹満たしや間食代わりにも使えるのが特徴。1個で5,000mgものクエン酸を摂れる高配合タイプで、疲れを感じた時のチャージに最適。スプーン不要のパウチ容器だから、外出先やスポーツシーンでも手軽に摂取できる。
・クエン酸5,000mgを一度にチャージ
・ゼリータイプでおやつ代わりにもOK
・パウチ容器で持ち運びやすい
■即攻元気ゼリー PREMIUM SERIES クエン酸＆GABA 180g ×12個
「疲労ケア＋リラックス」を同時にサポートするゼリー飲料。クエン酸に加え、ストレス緩和に期待できるGABAを配合。疲れやすい人や緊張が続くシーンでも手軽に取り入れられるのが魅力。プレミアム感のあるシリーズで、日々のコンディション調整にぴったり。
・クエン酸＋GABAで疲労＆リラックスケア
・180gのゼリーで満足感あり
・忙しい人のコンディション調整に最適
■サクマ製菓 クエン酸キャンディ 70g ×4個
手軽にクエン酸を摂れるおやつ感覚のキャンディ。酸っぱい味がクセになり、気分転換にもぴったり。バッグに忍ばせておけば、外出先や仕事中でもクエン酸をチャージできる。甘さ控えめで、酸味が好きな人におすすめ。
・キャンディでクエン酸を手軽に補給
・酸っぱい味でリフレッシュできる
・外出先でも持ち歩きやすい
■塩 クエン酸入り ぶどう糖タブレット 80粒
熱中症や運動時の糖分・塩分補給に加えて、クエン酸で疲労ケアもできるタブレット。持ち運びしやすいボトル入りで、屋外活動やスポーツをする人に心強いアイテム。汗をかきやすい季節におすすめ。
・糖分・塩分・クエン酸を同時補給
・スポーツや外出時の携帯に便利
・80粒入りでコスパも◎
栄養ドリンクのように“一発で効かせる”のではなく、日常的に続けられるのが「クエン酸ドリンク」の魅力だ。飲料やゼリー、キャンディやタブレットまで幅広く展開されているので、自分のライフスタイルに合った形を選ぶことができる。季節の変わり目や忙しい日々の疲労感対策に、気軽に取り入れられるクエン酸習慣を始めてみてはいかがだろうか。
