俳優の佐藤隆太（45）が29日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。夫婦の時間や会話について語った。

佐藤は09年に結婚し、現在は3人の子を持つ父となった。子供は「高校1年生、小学5年生、小学3年生です」と娘2人と息子だと言い、子育てについては「だいぶリズムは落ち着いてきたかなと思いますね」と目を細めた。

司会の黒柳徹子が「子供3人の子育てにも追われているけれども、奥さまとの時間も大切にしている」と話を振ると、佐藤は「そうですね。1番下もあっという間に小学3年生で、みんな小学校とか中、高とか通うようになったので。みんなが学校に行った時に、2人でよくランチ、外に出てお昼ご飯を食べに行ったりしてますねえ」と打ち明けた。

そういう時間は「楽しいですね」と笑顔を見せたが、会話の内容については「とはいえ食事を楽しみたい、シンプルに僕たちの時間を楽しみたいと言いながら、結局子供のスケジュール管理とか、そういう話にどうしてもなってしまうんですよ」とぶっちゃけた。

「いろいろそれぞれ習い事してるので、パズルみたいに組み合わせていかなきゃいけないんですよね」と佐藤。「でも子供たちが興味があってやってみたいとうことできるだけやらせてあげたいと思うので、それをしてると気付けばどこにはまるスケジュールがあるんだ、みたいなことになってしまったり。2人に必死に作戦会議で」と苦笑した。

また黒柳から「夫婦ゲンカをするなんてこともあります」と問われ「たまにありますね」と正直に回答。「何か大きなきっかけがあるわけじゃないんですけど、日々ちょっとずつ積もり積もったストレスが、何かたまにこうパーンとはじけちゃうというか、出てしまうっていうことはあるんですけど」と明かした。

それでも「まあこれは良かったなと思うのは、僕も奥さんもケンカに対して持久力が一切ないので、無言で話さないって言う時間を続けることができないんですよね」と吐露。「だからパーンとぶつかったとしても、すぐに、もう直後ぐらいにどっちかが謝っていうのを繰り返してますけどね」とにこやかに話した。

子供にとってもその方が良いと言われ「ずっと気まずい、険悪な雰囲気、おうちの中でっていうのはやっぱり避けたいので。もともとケンカをしないのが一番なんでしょうけど」とし、「ケンカしたまま日をまたいだっていうのは記憶にないですね。その日のうちに解決しておきたいなって僕は思いますね」と続けた。