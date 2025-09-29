全国で相次いで被害が報告されているツキノワグマ。今月から法改正された市街地での銃を使った捕獲について29日、石川県白山市で実地訓練が行われました。

石川県内の自治体や警察、猟友会らが集まって行われた29日の訓練。



清水 りか 記者：

「こちらの倉庫にクマが立てこもったことを想定し、訓練が行われます」



訓練は、今月1日から法律が改正された「緊急銃猟」を受けて、行われたものです。

これまで市街地では、銃を用いた捕獲は原則禁止で、急を要する場合のみ、警察官が捕獲者に対し発砲を命令していました。



今回の法改正により、生活圏への侵入などの条件をすべて満たしたときに、自治体が捕獲者に、市街地で銃器を使ったクマの処理を委託する「緊急銃猟」が、可能となりました。

「バン！ 確認してください」



白山市では、クマの出没が多いことに加え、5年前には実際に住宅街にクマが出没。



さらには今月12日に、石川県が「ツキノワグマ出没警戒情報」を発表するなど、危険が高まっています。

白山市森林対策課・森 和弘 課長：

「注意喚起をできるだけ市民に対して迅速に行うこと、広範囲に移動する可能性もありますので広範囲でなるべく早めにお知らせすることが大事になってくると思います」



石川県内ではことし、過去3番目となる232件の目撃情報があり、県ではこうした訓練を通して駆除の手順を確認するなどして、各自治体との連携を深めたいとしています。