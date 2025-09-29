【低圧部】の動向に要注意

日本の南で「低圧部」の予想が出てきました。「低圧部」は、周囲に比べて気圧が低く、雲の循環はあるが、中心がはっきりしない熱帯じょう乱です。この部分は「低圧部」と呼ばれて低気圧と区別され、天気図では中心の位置を示していません。しかし低気圧と同じ『低』マークで表されます。この『低圧部』から【熱帯低気圧】や【台風】が発生することがあるため、注意が必要です。３０日（火）～１０月９日（木）の、を画像で掲載しています。

■台風１９号は「温帯低気圧」に ２０号もまもなく「熱帯低気圧」へ

台風１９号は、２９日（月）午前９時にアリューシャンの南で「温帯低気圧」に変わりました。２０号は２９日（月）午後３時現在、ラオス付近にあってまもなく「熱帯低気圧」に変わる見込みです。

雨風シミュレーション３０日（火）～１０月９日（木）

シミュレーションでは「反時計回りの渦」が、１０月７日（水）頃からグアムやサイパンの西の海上に現れます。しかし、日本付近は「反時計回りの渦」が現れる前から、「秋雨前線」の影響で雨雲の発生が予想されています。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「渦」が台風になるかどうかや進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報

週間予報を『各県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。北日本から東日本は、１０月１日（水）と６日（月）は雨の予想が多く、西日本は１０月３日（金）から４日（土）にかけて、雨のところが多いでしょう。３０℃以上の予想最高気温は、かなり少なくなりましたが、九州では１０月になっても真夏日が続出しそうです。画像でご覧ください。

・