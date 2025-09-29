仙北市角館町から、国道105号を北上し、北秋田市の鷹巣までを走る、恒例の秋田内陸100キロチャレンジマラソンが28日行われました。



28日午前4時すぎの仙北市角館町。



夜も明けない時間帯、角館が、まつり以外で最もにぎわうのがこの日です。



「さあこのあとスタートは4時30分となります」



号砲

「パーン」



秋田内陸100キロチャレンジマラソンが始まりました。





この時間、角館の気温は12.7度で寒さも感じる中、100キロの部には588人のランナーが出場しました。日の出の時刻はもう少し、午前5時32分です。地元のスポーツ少年団の小学生も、辺りが暗いうちから応援に駆け付け、ランナーに元気を与えます。元長距離選手や、大人になって走り始めた市民ランナーまでマラソン歴は様々。速い人で7時間足らず、遅くても13時間でゴールする100キロマラソンは、自分の体力に合わせて、楽しみながら、同時に限界に挑戦しながら走りました。長時間のレースでランナーの癒やしが、このエイドステーションです。20か所に設けられた、補給所で、食べ放題・飲み放題です。地元の人「ここしかないよ～隣に行ってもないからね」「がんばってください」ランナー「ありがとうございます」（握手）水分と栄養と、地元の温かさを受け取ったランナーたち。ひたすら国道105号を北上します。ゴールは大太鼓で有名な北秋田市の鷹巣地区です。今年の優勝は大会新記録！100キロを6時間47分32秒のタイムで埼玉県の藤原拓さんが走りぬきました。速報値で、100キロの部は588人のうち約340人が、50キロの部は241人のうち約160人が完走しました。今年も2,000人以上のスタッフやボランティアが支えた100キロマラソン。ABSでは大会の模様を11月1日土曜日に放送します。