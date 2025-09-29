秋田内陸100キロチャレンジマラソン 仙北市から北秋田市まで国道105号をひたすら北上！ 地元の人との交流も 28日
仙北市角館町から、国道105号を北上し、北秋田市の鷹巣までを走る、恒例の秋田内陸100キロチャレンジマラソンが28日行われました。
28日午前4時すぎの仙北市角館町。
夜も明けない時間帯、角館が、まつり以外で最もにぎわうのがこの日です。
「さあこのあとスタートは4時30分となります」
号砲
「パーン」
秋田内陸100キロチャレンジマラソンが始まりました。
日の出の時刻はもう少し、午前5時32分です。
地元のスポーツ少年団の小学生も、辺りが暗いうちから応援に駆け付け、ランナーに元気を与えます。
元長距離選手や、大人になって走り始めた市民ランナーまでマラソン歴は様々。
速い人で7時間足らず、遅くても13時間でゴールする100キロマラソンは、自分の体力に合わせて、楽しみながら、同時に限界に挑戦しながら走りました。
長時間のレースでランナーの癒やしが、このエイドステーションです。
20か所に設けられた、補給所で、食べ放題・飲み放題です。
地元の人
「ここしかないよ～隣に行ってもないからね」
「がんばってください」
ランナー
「ありがとうございます」（握手）
水分と栄養と、地元の温かさを受け取ったランナーたち。
ひたすら国道105号を北上します。
ゴールは大太鼓で有名な北秋田市の鷹巣地区です。
今年の優勝は大会新記録！100キロを6時間47分32秒のタイムで埼玉県の藤原拓さんが走りぬきました。
速報値で、100キロの部は588人のうち約340人が、50キロの部は241人のうち約160人が完走しました。
今年も2,000人以上のスタッフやボランティアが支えた100キロマラソン。
ABSでは大会の模様を11月1日土曜日に放送します。