Sonova Consumer Hearing Japanは、9月29日から10月10日23時59分までの間、「ゼンハイザーオータムセール」をAmazonとゼンハイザーヒアリング楽天市場店で実施している。期間中はAMBEOサウンドバーが最大43％ OFFとなるほか、有線ヘッドフォン「HD 800S」や「HD 660S2」「HD 650」などもセール価格で販売される。

なお、ディスカウント率は各販売店により異なる場合があるとのこと。

29日17時に編集部がAmazonで確認したところ、7.1.4chのサウンドバー「AMBEO Soundbar Plus」は32％ OFFの148,000円、サブウーファー「AMBEO Sub」は45％ OFFの59,700円。またサウンドバーとサブウーファーのセットも42％ OFFの188,000円で販売されていた。

ヘッドフォンでは、「HD 800S」が29％ OFFの182,800円、「HD 660S2」が26％ OFFの71,800円。そのほか「HD 560S」とバランスケーブルのセット、マイクケーブルのセットなどもセール対象となっている。

さらにイヤフォン「IE 300」は40％ OFFの24,800円、「IE 600」は32％ OFFの74,600円だった。

ゼンハイザーオータムセール対象商品とOFF率(予定) AMBEO Soundbar Plus 33％ AMBEO Sub 46％ AMBEO Soundbar Plus +AMBEO Sub 43％ HD 560S＋バランスケーブル 49％ HD 560S＋マイクケーブル 42％ HD 600 29％ HD 620S 13％ HD 620S＋バランスケーブル 19％ HD 650 16％ HD 660S2 18％ HD 660S2＋イヤーパッド 20％ HD 800S 22％ IE 300 34％ IE 300＋4.4mmバランスケーブル 42％ IE 300＋マイク付きケーブル 41％ IE 600 25％