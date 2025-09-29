ドル指数は週末を挟んで低下継続＝ロンドン為替



ドル指数は先週末に引き続き、週明けも低下している。東京朝方の９８．１８１を高値に、ロンドン序盤には９７．８６７まで水準を下げている。米１０年債利回りが４．１６５％付近から４．１４％を下回る動きに呼応している。米政府機関閉鎖が警戒されるなかで、ドルが売られているもよう。



通貨別ではドル円の下げが大きい。ハト派とみられた野口審議委員が、政策調整の必要性がこれまで以上に高まりつつあるとしたことが、追加利上げ観測につながる面が加わった。



ロンドン時間に入ってから、ハマック・クリーブランド連銀総裁が、インフレをなお懸念している、景気抑制的な金融政策スタンスの維持が必要、などと述べたことで、ドル売りの勢いが落ち着く面もあるようだ。ドル指数の下げの勢いも一服している。



ドルインデックス＝97.94(-0.22 -0.22%)

