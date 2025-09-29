日本相撲協会の諮問機関、横綱審議委員会（横審）が２９日、東京・両国国技館で開かれ、大島理森（ただもり）委員長が会見を行った。

２８日に千秋楽を迎えた秋場所は、横綱・大の里（二所ノ関）が横綱・豊昇龍（立浪）との優勝決定戦を制し、１３勝２敗で５度目の優勝を果たした。１６年ぶりの横綱同士での優勝決定戦を戦った両者を「あっぱれでありました。この一言です。いよいよ“大豊時代”が来たな。そういう思いを見せていただいた。両横綱とも、横綱としての重責をしっかりと果たした」と絶賛した。

大の里は昇進２場所目で横綱として初めての優勝を飾った。大島委員長は「逃げない相撲をやられましたね。そして、受けながらも強い相撲を取られた。精神的にも構えをどっしりしたものにして、そういう相撲であった」とたたえた。横審内でも「一層の進化を遂げた結果としての優勝。立派であった」と称賛を集めたという。

豊昇龍は先場所まで昇進後３場所で２度の休場と苦しい状況だったが、今場所は千秋楽の本割で大の里に勝って決定戦に持ち込んだ。「場所前のけがを乗り越えながら、横綱としての責任と気迫を見せていただいた。さらに体調を万全にしながら、スピードと気迫のこもった横綱を目指してほしい」と期待を込めた。

一方で豊昇龍は１４日目の関脇・若隆景で、立ち合いの変化で勝利を収めた。横審内でも意見が交わされ「横綱としての勝利への決断として、ああいう取り口になったのではないか、という意見があった」と説明。大島委員長も私見として「いろんなご意見が世にあることは承知いたしておりますが、勝つということは、勝負において大変な大事な目標の一つ。加えて優勝というものがその目前にあった時に、総合的な判断として豊昇龍関が取られた結果ではなかったのか」と述べた。