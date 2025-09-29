銀次さんとの交流に子どもたち笑顔 楽天イーグルスの野球教室 28日 秋田
28日秋田市でプロ野球・東北楽天イーグルスの野球教室が開かれました。
球団の第一線で活躍してきた銀次さんの指導のもと、子どもたちが笑顔を輝かせていました。
野球の楽しさを広く知ってもらおうと東北各地で開かれている野球教室。
講師のひとりが、2013年の楽天初の日本一に打者として貢献した銀次さんです。
今は球団のアンバサダーを務めています。
「打ち終わってからもボール見ておくここにあるボールを見ておく」「いいよ」「いいじゃーん、めちゃくちゃうまいじゃん、タッチ」「(笑)嫌そうにタッチしないでよ！」
集まった60人の多くが野球の経験がない子どもたち。
楽天一筋18年、1,239本安打の記録を持つ銀次さんは、一人ひとりに寄り添ってバッティングの指導にあたりました。
参加者
「球を高くとか低いとかで打てるところが変わるって教えてもらいました」
記者
「チャレンジしてみたいことは？」
参加者
「野球で自分で打ってみたい」
記者
「楽しかったことは？」
参加者
「バッティングです」「銀次さんに教えてもらったことを生かしてやろうかなと思いました」
銀次さん
「みんな楽しく笑顔になって野球をやっていたのですごくよかったし、上手ですね、秋田県の子どもたちっていうのは野球上手です、すごく上手でびっくりしてます。っていうところではやっぱりぜひプロ野球選手目指してやってほしいなってのはありますね、これはもう男子女子関係なく目指してほしいなと思います」
プロの世界で活躍した銀次さんとの交流に子どもたちは笑顔を輝かせていました。