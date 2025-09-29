ニッキューナナ・峯シンジが9月24日に配信されたABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で、男女コンビの結婚報告に便乗した匂わせ投稿について語った。

ニッキューナナ・峯シンジとこっちゃん選手は開口一番、「エレガント人生さん、ご結婚おめでとうございます！」と祝福した。

9月21日、お笑いコンビのエレガント人生が結婚を発表。男女コンビの交際ゼロ日での結婚は話題を呼び、SNS上では祝福の声が寄せられている。

峯は「YouTubeの登録者、僕たちが64万人ぐらい。で、エレガント人生さんも62万人ぐらい？今？ほぼほぼ一緒で、たぶん（YouTube投稿を）始めた時期もあんまり変わらない」と、男女コンビ以外にも共通点は多いとした。

2022年には、YouTubeでコラボ動画をアップしている。当時は繋がりもなく、DMでコラボの依頼をしたという。

こっちゃん選手は「TikTokとかをよく見てて、オタクっぽい女の子のマネとかもするのよ。割とそういうのあるよねみたいな。あるあるで面白くて見てたりとかしてて。コンビでコントもされてるって見て、じゃあ、コラボしたいってなって」と経緯を明かした。

話題は、峯の匂わせ投稿へ。こっちゃん選手は「お前、そういえばさ、Xで変な絡み方してたな？」と指摘。

峯は、エレガント人生・中込悠の結婚報告に引用リポストする形で祝福と「次はおれらかぁ…..」という意味深な言葉を投稿していた。

ファンも「こっちゃん逃げて！」などと盛り上がっていたが、その流れをスルーしたこっちゃん選手に対して、峯は「触れてよ！ああいうの！」と言った。

こっちゃん選手は「私、ああいうの見ても自分からリプとか引リツ送るのができない…」と漏らした。

一方、峯は「みんなが言ってほしそうなことを言うっていうのがXかな。ウソでいい。ウソでいいんだよ」「匂わせみたいなことやったじゃん？めっちゃ気持ちいいのよ。匂わせめっちゃ伸びるし」とSNSを大いに楽しんでいる様子。

そして、峯は「俺の『次はおれらかぁ…..』って言ったやつに引リプだったら、こっちゃんなんて返す？」「匂わせてみてよ！」と要求。

こっちゃん選手は「式場の前でピースっていう写真送ろうかな？」と返した。

峯は「めっちゃ迷惑じゃない？式場に」と冷静にツッコんだ。

SNS上に存在する架空の人物だと思っていた有名人やこっちゃん選手の「ネタの作り方」などについても語っている。

ABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で無料配信中。

次回配信は、10月1日19時頃。

【番組概要】

■ABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」

■配信時間：毎週水曜日19時頃

■配信場所：各種Podcastで配信

■パーソナリティ：ニッキューナナ（こっちゃん選手・峯シンジ）

■メールアドレス：297@abc1008.com

■番組公式X：@297_abc1008

■配信先はこちら