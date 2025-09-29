高校ラグビーは、花園への出場権をかけた県予選が27日開幕しました。



秋田高校は、ほかの部活動から4人の助っ人が加わって単独チームとして出場を果たし、金足農業との初戦に臨みました。



部員12人と、公式戦出場には3人足りない状況が続いていた秋田高校ラグビー部。



野球部から3人、化学部から1人の助っ人が加わり、全員が紺と白の揃いのジャージを着てグラウンドに立ちました。





この15人で臨む初めての試合、序盤から助っ人のメンバーが積極的なプレーを見せます。金足農業に先制のトライを許しましたが、その前の場面…野球部のキャプテンだった佐野千彰が果敢なタックル。練習した期間は1か月足らず。その間、猛練習を重ねてきました。選手たちは助っ人の運動能力を生かした“ある作戦”を練っていました。記者「作戦名は？」部員「コンノ」「コンノ、コンノ」野球部では守備範囲の広いセンターを守っていた今野颯太がトライを狙う、”作戦コンノ”です。内藤慎平監督「これは可能性がある。これだけは絶対来ないと思っているから。はいラストはい！」少ないチャンスを生かそうとこの連携プレーを何度も確認してきました。その成果は発揮できるのか。持ち味の接点の強さを見せ前に出ると、この日一番のどよめきが…がむしゃらにトライを狙い続けた今野。今野選手「自分は助っ人っていう立場で入ったんですけど、きょうは1人の部員として球際だとか自分側に来たら全力で止めに行って少しでもチームに貢献できるように頑張ろうと思って立ちました」このプレーに部員たちも刺激を受けました。前半25分、ラインアウトから3年生の藤原がトライ。差を2点に縮め、試合を折り返すと…後半も勢いは止まりません。齋藤のトライで逆転します。しかし、その後は再び金足農業のペースに。スピードを生かした攻撃に苦しみ突き放された秋田フィフティーン。目標としていた初戦突破は叶いませんでした。内藤慎平監督「君たちのおかげで本当に出られないところが出られたので感謝の気持ちでいっぱいです、ありがとう」寺田湧亮主将「みんなのおかげでいいゲームできたから、本当ありがとう。みんなナイスゲーム！」単独チームとして出場できた喜びをかみしめ、最初で最後のゲームを戦い抜いた選手たち。会場に駆け付けた多くの人たちの心を動かしました。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢8年ぶりの勝利とはなりませんでしたが、本当にナイスゲームでした。受験勉強もある中、短い期間でここまで連携を深められたというのは、ラグビー部員たちと助っ人選手たちの思いの強さも感じました。1回戦のもう1試合は、男鹿工業が大館鳳鳴・大館桂桜・秋田高専の合同チームに勝ちました。準決勝は来月19日・日曜日、第1シード秋田工業が男鹿工業と。金足農業は、第2シードの秋田中央と対戦します。