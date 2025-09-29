韓立法院長、大阪・関西万博「テックワールド館」を視察 「本当にすごい」／台湾
（大阪中央社）韓国瑜（かんこくゆ）立法院長（国会議長）は訪日3日目の28日、大阪・関西万博を訪問し、台湾が民間企業名義で出展する「テックワールド館」を視察した。その後、在日台湾人団体主催の歓迎レセプションに出席し、テックワールド館について「実に感動した。本当にすごい」と称賛した。
韓氏ら訪問団一行はテックワールド館の他、日本や米国、オーストラリア、ポーランドなどのパビリオンも観覧した。日本館では黒田紀幸館長による出迎えを受けた。
歓迎レセプションは台湾出身の事業家などでつくる「日本関西台商協会」と日本で働く台湾女性の団体「世界華人工商婦女企管協会日本関西分会」などの団体が共同で開催した。
韓氏はあいさつで、台湾館と他国のパビリオンを回ってみて「台湾館がどれほど心を込めて作られているのか分かった」と話し、ハイテクノロジーを主体とするだけでなく、台湾の山林の美しさなども一つにして表現していた点をたたえた。
韓氏は29日午後に帰国する。
（楊明珠、戴雅真／編集：名切千絵）
