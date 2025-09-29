　29日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円安の4万5100円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万5043.75円に対しては56.25円高。出来高は1443枚となっている。

　TOPIX先物期近は3137ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.43ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45100　　　　　 -30　　　　1443
日経225mini 　　　　　　 45100　　　　　 -30　　　 27656
TOPIX先物 　　　　　　　　3137　　　　　　-3　　　　3493
JPX日経400先物　　　　　 28180　　　　　 -60　　　　 350
グロース指数先物　　　　　 746　　　　　　+0　　　　　53
東証REIT指数先物　　売買不成立

