日経225先物：29日19時＝30円安、4万5100円
29日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円安の4万5100円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万5043.75円に対しては56.25円高。出来高は1443枚となっている。
TOPIX先物期近は3137ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.43ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45100 -30 1443
日経225mini 45100 -30 27656
TOPIX先物 3137 -3 3493
JPX日経400先物 28180 -60 350
グロース指数先物 746 +0 53
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
