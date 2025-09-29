Image: Amazon

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月29日は、ゲームの世界に入り込んだかのような没入体験を実現した、SONY（ソニー）のイヤホン型のゲーミングヘッドセット「INZONE Buds」がお得に登場しています。

ゲーマー向けに設計された、勝利のためのイヤホン型ゲーミングヘッドセット「INZONE Buds」が23％オフ！

世界的に人気のプロeスポーツチーム「Fnatic」とスポンサー契約・商品共創し、トッププレイヤーと共に磨き上げられたデバイスとしてゲーマーに最適な性能を提供する、SONY（ソニー）のイヤホン型のゲーミングヘッドセット「INZONE Buds」。

競技性の高いゲームプレイに適した音質で、FPSゲームにおけるわずかな音のキャッチやゲームへの没入をサポートします。

Image: Amazon

完全ワイヤレスヘッドホン「WF-1000XM5」と同様にソニー独自開発8.4mmのドライバーユニット「ダイナミックドライバーX」を採用。

ソニー独自開発の8.4mm「ダイナミックドライバーX」を採用し、低音から高音まで幅広く再現でき、爆発音から足音までゲーム内音を精細に再現。

音場・音質の個人最適化機能により、敵の位置やフィールド状況を把握しやすく、ゲームの世界に入り込んだかのような没入体験を味わえますよ。

Image: Amazon

長時間のゲームプレイでも快適に使用できる装着性とバッテリー性能

耳の複雑な凸凹に干渉しにくい形状設計により耳への圧迫感を軽減し、長時間のゲームプレイでも快適な仕様。

左右独立型ヘッドセットで、片耳たったの約6.5gのため疲れにくく、ストレスフリーにゲームが楽しめます。

新開発「低消費電力プロセッサーL1」によりイヤホン単体で最大12時間、ケース込みで最大24時間の使用が可能です。

急速充電にも対応し5分充電で約60分使用できます。

Image: Amazon

遅延に敏感なFPSやアクションゲームなどのプレイに最適な本商品が、今なら23％オフの23,000円とお得な価格で販売中です。

※注釈：本製品はUSB Type-Cトランシーバーによる2.4GHzワイヤレス接続とBluetooth LE Audio（LC3）のみに対応。SBC・AAC・aptX・LDACなど従来のBluetoothコーデックは非対応で、iPhone/iPadなどLE Audio非対応機器では接続不可。

ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修 / 完全ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱 / LE Audio対応 / アクティブノイズキャンセリング / 立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電 / マイク付き / PS5 スマホ PC Switch ホワイト 23,000円 （23％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年9月29日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

Source: Amazon.co.jp