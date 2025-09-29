糖尿病にもつながる肥満症の治療として、今年8月、熊本県内で初めてとなる胃の切除手術が実施されました。

【写真を見る】「胃を4分の1に切除」で体重10％減少 糖尿病・予備軍割合 “全国2番目”の熊本で初実施の肥満治療 手術の条件は

9月29日に会見を開いたのは、手術を担当した熊本大学病院の岩槻政晃教授です。岩槻教授は肥満症を病気と捉え、治療することができると強調しました。

熊本大学病院 岩槻政晃教授「肥満のイメージが精神的なものというイメージがあるかもしれないが、病気として対応することができる」

8月に県内初となる手術を受けたのは、熊本に住む40代の女性です。

胃を4分の1ほどの大きさにしたことで食べる量が減り、手術から1か月で体重が10%ほど減少したということです。

岩槻教授「実際、食べ物を口にするとなかなか入っていかないというか、お腹いっぱいになると。手術を受けて、そういう感想を持たれている」

約2時間半ほどの手術を担ったのが、熊本大学病院に新たにできた部門です。

『肥満症治療』専門の新部門とは？

記者「熊本大学病院に去年11月できたのが『肥満症治療センター』です。肥満症の人、肥満が原因の病気を合併している人たちが減量できるよう治療する部門です」

今回手術を受けた女性も今年1月から治療を受け、食事面や運動面で改善を進めましたが、体重の減少が5%ほどに留まったため、胃を切る手術をすることにしました。

女性は手術の1週間後には退院し、既に仕事にも復帰しているということです。

手術の条件

この手術は保険適応ですが、誰でも受けられる訳ではありません。美容目的は当然、対象外です。

手術には、

①半年以上の内科治療で十分な効果がない

②「BMI=身長に対する体重から出される数値」が32以上

③特定の疾患が複数合併している

など条件があります。

熊本は「糖尿病」の割合が多い？

厚労省の2023年の集計では、各都道府県の糖尿病、または糖尿病予備軍の人の割合（40～74歳）は、熊本県が男女ともに「全国2位」でした。

肥満症治療センター長の窪田直人教授は「熊本が“車社会”であることが非常に大きい。肥満の人が30代ぐらいから全国平均よりも多い傾向が出てくる。車に頼らない生活を送っていただきたい」と話しました。

また、窪田教授は「その熊本で外科手術ができるようになったことは、大きな意味がある」とも語りました。