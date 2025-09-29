Photo: 神津文人

耳を塞がないオープンイヤー型イヤホンの、世界的パイオニアであるShokz（ショックス）。骨伝導技術を使ったイヤホンの、代名詞的な感じもありますよね。Shokzといえば骨伝導、骨伝導といえばShokz！

Shokzのオープンイヤー型イヤホンには、もちろんバリエーションがあります。どれを選ぶか迷った経験がある人もいるのではないでしょうか。今回は、 8月に発売されたばかりのニューモデル「OpenFit 2+（オープンフィット2プラス）」と、6月にリリースされたShokz初のイヤーカフ型イヤホン「OpenDots ONE（オープンドッツワン）」をランナー目線で比べてみました。

同じオープンイヤーでもフィット感は違うもの？

Photo: 神津文人 左／「OpenDots ONE」27,880円（税込）、右／「OpenFit 2+」27,880円（税込）

オープンイヤー型の良いところは、音楽を聴きながら走っていても周囲の音が聞こえること。踏切の警報や自動車のクラクションはもちろんですが、自転車や自動車の接近音も聞こえます。ちなみに筆者は走るときに音楽を絶対聴く派ではないのですが、音楽を聴くとなったら必ずオープンイヤータイプにします（安全第一！）。

耳を塞ぐイヤホンとのもう１つの大きな違いが、汗が圧倒的に気にならないこと。汗っかきの人には共感してもらえると思いますが、暑いシーズンに耳を塞ぐイヤホンって厳しいですよね。

Photo: 神津文人 イヤーフックを耳にかけるタイプの「OpenFit 2+」

そして、一にも二にも気になるのはフィット感ではないでしょうか。「OpenFit 2+」は、耳掛け型。Shokz Ultra-Soft Sillicone 2.0という素材を使ったソフトなイヤーフックを耳に引っ掛けて装着します。重さは片耳約9.4g。

Photo: 神津文人 耳を挟むように装着する「OpenDots ONE」

一方の「OpenDots ONE」は、イヤーカフ型。耳に挟むようにして装着します。重さは片耳約6.5g。驚くほど軽いです。

フィット感の好みは正直わかれそうな気がします。個人的によりフィットしているなと感じたのは、「OpenDots ONE」の方。「OpenFit 2+」の方は、筆者が右耳をケガして縫った経験があるからか、左耳のフィットを100点とすると右耳の方は90点といったところでした。あらゆるイヤホンがそうですが、耳の形との相性の良し悪しはあるかと思います。

ランニング中の使用感はどう違う？

Photo: 神津文人 左／「OpenFit 2+」、右／「OpenDots ONE」

自分の体が大きく上下に動くことになるランニング。日常生活中と比べると、イヤホンが耳から外れる可能性は高くなると言えるでしょう。外れるところまでいかなくても、着地の度にズレたりするのもストレスですよね。

走っているときに安心感があったのは、イヤーフックのある「OpenFit 2+」。耳に引っかかっているという物理的な安心感があります。とはいえ、イヤーカフ型の「OpenDots ONE」も走っていて外れることはありませんでした。

また、走っていて気になるほどではないですが、「OpenFit 2+」の場合は、メガネやサングラスと干渉するので、そこは好みが分かれるところかもしれません（逆に「OpenDots ONE」はピアスの位置によっては干渉するという人もいるかも？）。

Image: shokz 「OpenFit 2+」は物理ボタンが採用されています

もう1つ異なるのが操作性の部分。「OpenFit 2+」は、物理ボタンとタッチコントロールの組み合わせ。「OpenDots ONE」は、ジョイント部分のタップとバッテリー部分を指で挟んで2回つまみor長押しでの操作になります。

Image: shokz 「OpenDots ONE」はスマートタップコントロールを採用

どちらも慣れれば問題ないと思いますが、走りながらの操作で誤操作が少なそうだと感じたのは、物理ボタンのある「OpenFit 2+」でした。 そしてどちらも耐水仕様なので、汗をかいても安心です。

日常使いしやすいロングバッテリーと高音質

Photo: 神津文人 「OpenFit 2+」の充電ケース。製品は一般的なUSB充電器で充電が可能。Qi充電器によるワイヤレス充電も可能（製品にはUSBケーブルのみ付属）。

「OpenFit 2+」と「OpenDots ONE」は、コンパクトサイズながらどちらもロングバッテリー。「OpenFit 2+」は1回の充電で最大11時間（充電ケースを使用する場合は合計で最大48時間）、「OpenDots ONE」は、1回の充電で最大10時間（充電ケースを使用する場合は合計で最大40時間）の再生が可能となっています。どちらも10分間の急速充電で2時間のリスニングが可能なので、充電を忘れてしまったときも安心です。

音質に関しても不満はなし。迫力のあるサウンドを堪能できますし、オンラインミーディングでの使用も問題ありませんでした。家族に確認しましたが、音漏れもかなり音量を上げない限りは大丈夫そうでした。

オープンイヤータイプであれば作業中の来客にも気がつきますし、電車やバスのアナウンスを聞き逃すってこともありません（移動中に没入感がほしいという人には向かないかもですが）。

「OpenFit 2+」と「OpenDots ONE」は、完全なスポーツタイプよりも日常使いしやすいデザインなのも魅力です。

Source: OpenFit 2+, OpenDots ONE

Shokz OpenFit 2+ 27,880円 Amazonで見る PR PR