Shokzの耳を塞がないイヤホン2モデル。ランニングと日常使い、どっちを選ぶ？
耳を塞がないオープンイヤー型イヤホンの、世界的パイオニアであるShokz（ショックス）。骨伝導技術を使ったイヤホンの、代名詞的な感じもありますよね。Shokzといえば骨伝導、骨伝導といえばShokz！
Shokzのオープンイヤー型イヤホンには、もちろんバリエーションがあります。どれを選ぶか迷った経験がある人もいるのではないでしょうか。今回は、 8月に発売されたばかりのニューモデル「OpenFit 2+（オープンフィット2プラス）」と、6月にリリースされたShokz初のイヤーカフ型イヤホン「OpenDots ONE（オープンドッツワン）」をランナー目線で比べてみました。
同じオープンイヤーでもフィット感は違うもの？
オープンイヤー型の良いところは、音楽を聴きながら走っていても周囲の音が聞こえること。踏切の警報や自動車のクラクションはもちろんですが、自転車や自動車の接近音も聞こえます。ちなみに筆者は走るときに音楽を絶対聴く派ではないのですが、音楽を聴くとなったら必ずオープンイヤータイプにします（安全第一！）。
耳を塞ぐイヤホンとのもう１つの大きな違いが、汗が圧倒的に気にならないこと。汗っかきの人には共感してもらえると思いますが、暑いシーズンに耳を塞ぐイヤホンって厳しいですよね。
そして、一にも二にも気になるのはフィット感ではないでしょうか。「OpenFit 2+」は、耳掛け型。Shokz Ultra-Soft Sillicone 2.0という素材を使ったソフトなイヤーフックを耳に引っ掛けて装着します。重さは片耳約9.4g。
一方の「OpenDots ONE」は、イヤーカフ型。耳に挟むようにして装着します。重さは片耳約6.5g。驚くほど軽いです。
フィット感の好みは正直わかれそうな気がします。個人的によりフィットしているなと感じたのは、「OpenDots ONE」の方。「OpenFit 2+」の方は、筆者が右耳をケガして縫った経験があるからか、左耳のフィットを100点とすると右耳の方は90点といったところでした。あらゆるイヤホンがそうですが、耳の形との相性の良し悪しはあるかと思います。
ランニング中の使用感はどう違う？
自分の体が大きく上下に動くことになるランニング。日常生活中と比べると、イヤホンが耳から外れる可能性は高くなると言えるでしょう。外れるところまでいかなくても、着地の度にズレたりするのもストレスですよね。
走っているときに安心感があったのは、イヤーフックのある「OpenFit 2+」。耳に引っかかっているという物理的な安心感があります。とはいえ、イヤーカフ型の「OpenDots ONE」も走っていて外れることはありませんでした。
また、走っていて気になるほどではないですが、「OpenFit 2+」の場合は、メガネやサングラスと干渉するので、そこは好みが分かれるところかもしれません（逆に「OpenDots ONE」はピアスの位置によっては干渉するという人もいるかも？）。
もう1つ異なるのが操作性の部分。「OpenFit 2+」は、物理ボタンとタッチコントロールの組み合わせ。「OpenDots ONE」は、ジョイント部分のタップとバッテリー部分を指で挟んで2回つまみor長押しでの操作になります。
どちらも慣れれば問題ないと思いますが、走りながらの操作で誤操作が少なそうだと感じたのは、物理ボタンのある「OpenFit 2+」でした。 そしてどちらも耐水仕様なので、汗をかいても安心です。
日常使いしやすいロングバッテリーと高音質
「OpenFit 2+」と「OpenDots ONE」は、コンパクトサイズながらどちらもロングバッテリー。「OpenFit 2+」は1回の充電で最大11時間（充電ケースを使用する場合は合計で最大48時間）、「OpenDots ONE」は、1回の充電で最大10時間（充電ケースを使用する場合は合計で最大40時間）の再生が可能となっています。どちらも10分間の急速充電で2時間のリスニングが可能なので、充電を忘れてしまったときも安心です。
音質に関しても不満はなし。迫力のあるサウンドを堪能できますし、オンラインミーディングでの使用も問題ありませんでした。家族に確認しましたが、音漏れもかなり音量を上げない限りは大丈夫そうでした。
オープンイヤータイプであれば作業中の来客にも気がつきますし、電車やバスのアナウンスを聞き逃すってこともありません（移動中に没入感がほしいという人には向かないかもですが）。
「OpenFit 2+」と「OpenDots ONE」は、完全なスポーツタイプよりも日常使いしやすいデザインなのも魅力です。
