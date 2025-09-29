三四郎・相田周二、6年半交際の元カノのまさかの裏切り告白 永野が痛烈ダメ出し「つまらなすぎません？」
お笑いコンビ・三四郎の相田周二（42）が、28日放送のABEMA『チャンスの時間』#331に出演し、6年半交際した元恋人との破局エピソードを披露した。
【写真】「何でお前自然な芝居してんの？」相田の相談内容自体を痛烈批判する永野
この日の放送は「新四天王襲来で波乱上等 コンプラ時代をブチギレてぶち壊せSP」と題し、キレづらくなった世の中で最強の“ブチギレ軍団”がベストなキレ方をアドバイスする企画「行列のできるブチギレ相談所」を実施。大悟が相談所所長として進行を務め、ひな壇にはノブ、スタジオゲストのモデル・ゆうちゃみ、ゆい小池、ピン芸人・みなみかわ、お笑いコンビ・そいつどいつの市川刺身が出演。
ブチギレ軍団にはお笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建とピン芸人・永野に加え、カーネーションの吉田結衣、8人組ユニット・ダウ90000の蓮見翔が初参加。お笑いコンビ・三四郎、カミナリ、センチネルの3組が相談者として、“ブチギレられなかった”エピソードを披露し、一癖も二癖もあるブチギレ軍団の衝撃発言連発にスタジオは終始大荒れの展開となった。
相田は、“6年半付き合った元カノ”との破局エピソードを告白。些細なことでケンカしたのをきっかけに距離を置くことになったものの、交際は続いていると思っていた相田。しかし、彼女から電話で突然「結婚する」と言われ、何も言い返せなかったと打ち明けた。「6年半なんだったんだっていうのと、後に共通の友達から聞いたら地元では有名なお金持ちの人と結婚したらしくて。結局金かいって」と“元カノの裏切り”に対する心境を吐露した。
これに対して「キレない」とした蓮見は「一般の人からしたら芸人なんていう職業はない」「6年半無職と付き合ってるようなもの」と持論を展開。「自分が浮世離れしていることに気づかないといけない」「エピソードと実年齢が合ってない」と辛辣な指摘をすると、「42歳が『1回距離置こう』ってやばくないですか？」「それが金髪に出てる」と続け、爆笑をさらった。
同じく「キレない」とジャッジした永野は「つまらなすぎません？」「地方のローカルラジオでも取り上げられない」と、相田の相談内容自体を批判。本人出演の再現VTRについても「何でお前自然な芝居してんの？」「浅野忠信みたいな」と相田のスタンスにも毒を吐き、一同爆笑に。
その後、永野や千鳥から「もっと何かエピソードなかったの？」と振られたものの、うまく立ち回ることができなかった相田に、相方の小宮浩信が思わず「もうちょっとバラエティ浴びろよ」と叫ぶ場面も。永野は真剣な表情で「厳しいディレクターと仕事した方がいい」とアドバイスを送るなど予想外な流れに、相田もたじたじとなった。
