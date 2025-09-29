メジャーリーグは日本時間29日(現地28日)に今季レギュラーシーズン全日程が終了しました。

ア・リーグの東と中地区の優勝争いが最終戦でついに決着しました。

東地区では首位争いのブルージェイズとヤンキースが日本時間29日の試合に勝利。ともに94勝68敗の勝率.580で勝率が並びました。

地区優勝は首位が同率の場合、直接対決の結果で優勝が決まるため、8勝5敗と勝ち越しているブルージェイズが優勝を決めました。ヤンキースは8連勝フィニッシュもハイレベルな東地区の争いで2位となっています。

また、中地区も161試合を終えてガーディアンズとタイガースが同率首位で最終戦へ。直接対決で勝ち越しているため勝てば優勝が決まるガーディアンズは、延長10回にブラヤン・ロッキオ選手の3ランでサヨナラ勝利。前日のサヨナラ押し出し死球に続き、2戦連続で劇的勝利となりました。

一方のタイガースはレッドソックスに敗戦。9月は7勝17敗と急失速となりました。

なおガーディアンズは7月にタイガースと最大「15.5ゲーム差」をつけられたものの、9月に10連勝するなど、驚異的な追い上げを見せ逆転優勝。「15.5ゲーム差」を逆転したのは史上最大となります。

すでに西地区では60本塁打を放っている強打の捕手カル・ローリー選手を擁するマリナーズが24年ぶりの地区優勝を達成しています。

ポストシーズン進出は、ブルージェイズ、ヤンキース、レッドソックス、ガーディアンズ、タイガース、マリナーズの6チーム。勝率によりブルージェイズとマリナーズがシードに入ります。

ワイルドカード初戦では、逆転優勝を決めたガーディアンズが再びタイガースと直接対決となっています。吉田正尚選手所属のレッドソックスは同地区ライバルのヤンキースと激突します。