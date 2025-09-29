◇第79回国民スポーツ大会 高校野球・硬式の部(9月29日〜10月2日、滋賀)

第79回国民スポーツ大会の高校野球・硬式の部が29日から開催され、4強がそろいました。

第1試合は山梨学院(山梨)が4投手のリレーで尽誠学園(香川)に4−0で完封勝利。第2試合は県岐阜商(岐阜)が内山元太選手(2年)が3安打4打点の活躍をみせるなど、夏の甲子園優勝の沖縄尚学(沖縄)を5−1で破り、準決勝進出を決めました。第3試合では仙台育英(宮城)が先発の吉川陽大投手(3年)が日大三(東京)を無失点で抑え、4−0の完封勝利。高川学園(山口)は開催枠の綾羽(滋賀)を2−1の接戦で下しています。

大会は7イニング制で点差によるコールドゲーム(5回終了以降10点差)を採用。第1試合から試合時間1時間29分と、いずれも1時間30分ほどで試合が終了しました。

▽日程

◆1回戦 29日

山梨学院 4−0 尽誠学園

県岐阜商 5−1 沖縄尚学

仙台育英 4−0 日大三

高川学園 2−1 綾羽

◆準決勝 9月30日

山梨学院 − 県岐阜商

仙台育英 − 高川学園

◆決勝 10月2日