野球の試合は何回までですか？と聞かれれば、誰もが「9回まで」と答えるはずです。これを7イニングに短めてはどうかという議論が高校野球の世界で始まっています。背景にあるのは昨今の「危険な暑さ」です。

1996年、夏の甲子園、愛媛・松山商業と熊本工業の決勝戦も、いよいよ大詰め！9回ウラ、1点を追いかける熊本工業、2アウトランナーなし、打席には1年生の澤村幸明、打ちました！大きな当たり・・・土壇場で同点ホームラ～ン！

「野球は9回2アウトから」この言葉、野球の世界では「諦めるな」という意味を持ちます。

その野球界で今、9回までやらずに7イニングに縮めてはどうかという議論が起きています。

日本高校野球連盟は選手のケガや熱中症の予防、大会運営の負担軽減などを目的に7イニング制を検討しています。

日本高校野球連盟 井本亘事務局長「７イニングありきやろとか、反対が多いからやらないんだろうとか、そのような片方に偏った状況ではなく、どうしていくべきかというのを皆さんと検討を続けているところ」

夏の甲子園大会では暑さ対策の試行錯誤が続き、去年から1日の試合を午前と夕方に分けて実施しました。

東海大星翔 野仲義高監督(44)「2回戦は第4試合でナイトゲームになったけれど非常にやりやすかった」

今年の夏に出場した東海大星翔の野仲監督です。

東海大星翔 野仲義高監督(44)「正直、現場レベルでは、現在の９イニングでも、夏の県大会、甲子園で暑さで疲弊しているところは見られなかった。むしろ9イニングを継続して、その中でやれる暑さ対策を探るほうが子ども達のためになると考えている」

甲子園の常連、熊本工業の田島監督は球児たちのステップアップという点で懸念を抱いています。

熊本工業 田島圭介監督(44)「上のステージで野球をやると言ったときに、大学、社会人、プロはおそらく9イニングでやっていくと思う。その橋渡し、つなぎ役という意味ではやっぱり9イニングでやってほしい」

応援席にもマイクを向けました。

高校野球の保護者「本当に暑い時は7回でいいんじゃないかと思った時もあった」

高校野球の保護者「出場機会も増えるでしょうし、7.8.9回のドラマが多いので」

一方、もともと7イニングで行われているソフトボール。試合運びに特徴があるようです。

熊本商業高校女子ソフトボール部石橋光雄監督(43)「9イニングと比べると、当然攻撃側は打席数が少ないので、一打席一打席ファーストストライクから集中力を高めていこうという練習や試合での声掛けはしますし、守備練習であっても先制点が大きく勝敗を分けるので、できるだけ点を与えないような指導は心掛けている」

「奇跡のバックホーム」球史に残る名場面です。これを演出したのが澤村幸明さんの9回、同点ホームランでした。

あれから30年、「7イニング制ならあのホームランはありませんでしたね？」と尋ねてみました。

熊本工業ＯＢ 澤村幸明さん(45)「後悔しないような打席にしようと毎回そう思えれば良いですが、前の３打席があったというのも１つ大きかった」

社会人野球まで選手として活躍し、今は日本通運の監督として勝負に向き合う日々、澤村さんは終盤の攻防こそ「野球の面白さ」と言います。

熊本工業ＯＢ 澤村幸明さん(45)「8回、9回で6人のアウトを取るのがすごく難しいので、ピッチャー・キャッチャーはそれがなくなるのは寂しいなと」

きょう始まった国民スポーツ大会は、試験的に7イニング制で行われていて、関係者に意見を聞くとしています。

また、高野連はこれに先立ち、7月に広くアンケートを実施しました。

そして、7イニング制に踏み切るかどうか、今年12月には方向性を示したいとしています。

日本高校野球連盟 井本亘事務局長「きれいに結論が出るのか、それとも、これだけいろいろな意見があるからもう少しこうしようというのが出てくるのか、それは12月の理事会を迎えないと、我々も検討を続けている状況なので…要はみんな悩んでいます」