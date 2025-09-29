史上最年少プロ、ほろ苦いデビュー戦となりました。

【写真を見る】加藤金次郎選手（15）“史上最年少”で挑んだゴルフのプロデビュー戦は…ほろ苦い結果に

（加藤金次郎選手・15歳）

「しっかり一打一打集中して、自分らしいプレーができるように頑張りたい」

9月25日に、15歳142日“史上最年少”でゴルフのプロデビュー戦に挑んだ、愛知県瀬戸市出身の金ちゃんこと、加藤金次郎選手。父･景三さんも心配な面持ちで見守ります。



（父･景三さん）

「はあ～」

Q.お父さんが一番緊張していますね？

「そうですね、はい。まだ緊張しています。しかも、ボールがどこに飛んだかわからないし」





前半は3ボギーと苦しんだ金ちゃんですが、後半の5番ホールで、プロ初バーディーを奪うと最後の2ホールをバーディーでしめ…トータルイーブンパーで一日目を終えます。（父･景三さん）「とりあえず明日に、最低限つながったかなと」そして迎えた二日目、決勝ラウンド進出へスコアを伸ばしたい金ちゃん。前半の5ホールで2バーディーと好スタートを切ります。しかし、その後はパットのミスなどでスコアを伸ばせず。結局2日トータルはイーブンパ―、デビュー戦で決勝ラウンド進出とはなりませんでした。（父･景三さん）「本当はもうちょっとできたんじゃないかと思いたい。本人が一番悔しいと思うし、課題もわかったと思うんで、そこに向けてしっかりやっていきます」（加藤金次郎選手）「やっぱりいい結果を残したかったので、そういう点では悔しい。ショートアイアンだったり、アプローチ、パターをもっともっと極めていかないといけないし、まだまだ試合は続くのでしっかり頑張っていきたい」