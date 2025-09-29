今年８月（左）と１９８５年（右）のそごう横浜店周辺の街並み。ＭＭ２１地区側にオフィスビルや商業施設の開発が進んだ

そごう横浜店が３０日、開業４０周年を迎える。電子商取引（ＥＣ）の普及、人口減少に伴う市場の縮小、物価高による節約志向の高まりで、逆風にさらされる百貨店業界。横浜店の真価を２回の連載で探る。

「推し」（お気に入り）のキャラクターグッズを身につけた一行が、そごう横浜店（横浜市西区）に吸い込まれていく。９月の週末。都内から訪れた男性（３３）は「推し活前の腹ごしらえです」。

店内で早めの夕食後、５００メートル先のＫアリーナ横浜を目指すという。お目当ては、育成ゲーム「アイドルマスター」のライブだ。同じ格好の若者がフロアにちらほら。地下２階食品売り場の弁当の売り上げは、Ｋアリーナで公演があると普段より２割増える。

百貨店離れが進む若者の取り込みは業界の課題だ。横浜店は、客層がシニア世代やインバウンド（訪日客）に限られない「地の利」（豊田隆信店長、６６）がある。昭和３０年代から相模鉄道による横浜駅西口の開発で「裏駅」化した東口側は、この１０年で横浜・みなとみらい２１（ＭＭ２１）地区にかけて集客施設や企業の集積が進んだ。

２０１７年の空撮を見返すと、横浜店周辺にそびえ立つのは日産自動車本社と富士フイルムの研究開発拠点くらいだ。１９年に京浜急行電鉄、２２年にいすゞ自動車が都内から本社を移転。Ｋアリーナは２３年に開業した。更地だった一帯はいま、ビルが林立する。

まちづくりを進める一般社団法人横浜みなとみらい２１（ＹＭＭ）によると、ＭＭ２１地区内の２４年の事業所数は２０１０社、就業者数は１４万４千人。１５年の１７７０社、１０万２千人から急伸した。

一帯の開発は続き、「成長余地はまだまだある」（ＹＭＭ）。足元の動向も目まぐるしい。関係者によると、大手半導体メーカーが地区内のビルを取得し、外資系ホテルがＫアリーナ近くで着工を控えている。

横浜店の大口顧客に個別対応する外商は、訪問型からアテンド型に接客の重点を切り替えた。現役社員で最長という勤続３５年の江本晴夫さん（５７）は顧みる。「街も、客層も、劇的に変わった」